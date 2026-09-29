港鐵「職場體驗計劃」 邀學生走出課堂 體驗行業發展 啟發職涯規劃

年輕人是社會未來的棟樑，一直致力培育新一代人才的港鐵公司，為啟發青少年及早進行職涯規劃，透過體驗公共交通及建築工程的日常工作，從而進一步了解這些行業及其發展前景，已連續第三年舉辦「職場體驗計劃」，邀請不同的中學及大專院校參與，讓參與計劃的同學可以走出課堂接觸真實的職場。 港鐵公司會安排同學參觀不同部門，包括鐵路營運、物業、工程拓展等，讓同學了解各部門運作外，並且有機會落手嘗試部分工作。今年港鐵「職場體驗計劃」不單邀請了四名來自九龍華仁書院的學生，更特別將計劃擴展至大學生，邀請了五名「北環來『元』青年鐵路大使計劃」成員，他們均是於元朗區成長的中學生和大專生，熱忱社區發展。參與今年暑假舉行的三日「職場體驗計劃」的同學，除可體驗職場實況，亦可同時更深入了解北環綫近期的發展。

增進工程和鐵路行業了解 為升學選科做好準備 今年參與計劃的四位九龍華仁書院學生，分別就讀中五及中六年級，他們即將面臨升讀大學及選科，因此希望增加對工程和鐵路範疇的了解，從而為未來升學做好準備。而另外五位參加者，分別已參加兩至三屆「北環來『元』青年鐵路大使計劃」，他們透過港鐵工作坊學習鐵路知識及新鐵路建造技術，並於校園及社區舉辦講座向公眾分享北環綫項目資訊，逐漸對北部都會區和鐵路發展產生濃厚興趣，故今年再踏前一步參加港鐵公司的「職場體驗計劃」。

參觀工地大開眼界 對工程行業全新體會 其中一位青年鐵路大使，現於大專修讀機械工程系的Clayton表示，他於擔任鐵路大使期間曾參觀古洞站工地，今次參加「職場體驗計劃」則到訪北環綫項目下首個隧道鑽挖機啟動豎井工地，讓他大開眼界。「聽過團隊分享後，發現興建鐵路不只是施工那麼簡單。由於工地附近有民居，團隊在推進項目的同時，還要兼顧鑽挖過程對附近民居、環境和交通的影響，整個過程要與不同專業人士和持份者溝通，調整施工細節，務求減少對周邊社區的影響。」他續指是次參觀，讓他對工程行業有另一番體會，了解到行業不單講求書本上的知識，更重要是以人為本，要有服務和建設社區的心。

於大專修讀機械工程系的 Clayton 在工程團隊指導下體驗鐵路維修工序，包括利用超聲波探測器檢查路軌狀況。

參與策劃推廣方案 確立未來發展方向 現年就讀中六，修讀企業、會計與財務概論及地理的Yulia，對工商管理本已感興趣，透過今次職場體驗，讓她有機會和組員一起構思港鐵商場ELEMENTS圓方的萬聖節模擬推廣方案，從而明白到在策劃方案時單有創意並不足夠，還要考慮商場定位、顧客需求、市場策略及營運安排等多方面因素。她學會從企業營運角度思考問題，加深對商業管理的認識，因而進一步確定未來會朝工商管理方向發展。

就讀中六的青年鐵路大使 Yulia (右三) 表示體驗加深了她對商業管理及市場策劃的認識，未來會朝工商管理方向發展。

參與計劃的青年鐵路大使不單有機會體驗職場實況，更可從全新角度認識鐵路項目。透過走進工地、車廠及物業業務部門，讓他們明白到鐵路建設、營運及物業如何環環相扣，不同團隊共同推動社區發展及提升市民出行體驗。 三年共八校學生參與 部分受啟發修讀工程學 港鐵「職場體驗計劃」已連續第三年推行，港鐵公司總經理─人力資源蕭慧雯表示：「港鐵一直重視青年發展，希望透過『職場體驗計劃』，讓年輕人走出課堂，親身接觸不同專業範疇及真實職場環境，發掘興趣和潛能，為未來升學及事業發展做好準備。計劃自推出以來已有來自八間學校、25名學生參與，有參與的學生受啟發選擇修讀工程相關學士課程。看到計劃能幫助年輕人探索志向，我們感到十分鼓舞。」

她並指，公司亦期望學生能透過更全面認識港鐵新鐵路項目及鐵路發展，將所學所得帶回社區分享，進一步發揮連繫社區與鐵路發展的橋樑角色。而港鐵未來會繼續透過不同青年發展項目培育新一代人才，為香港的長遠發展注入動力。