大埔宏福苑五級火｜「特設銷售計劃」周二起揀樓　何永賢：首日35戶獲邀

房屋局局長何永賢今日(28日)在社交平台表示，設於觀塘綠置居銷售小組辦事處的「特設銷售計劃」展覽，已於上周六(26日)開放予申請者參觀，不少街坊到場了解詳情。參觀者中除了包含選樓排序較前的街坊外，亦有特別心儀大埔原區項目的街坊。現場所見，既有選樓排序較前的街坊，亦有特別心儀大埔原區曉雅苑和欣雅苑項目的街坊。部分申請者以「盡快入伙」為首要考慮，因此仔細研究今年底入伙的盛緻苑模型及單位座向。同時，同於年底入伙的房協粉嶺樂嶺軒項目亦相當受歡迎。街坊相信兩邊項目能有效分流不同需求的申請者，對自己選到心儀單位具備較大信心。

宏福苑業主「特設銷售計劃」將於明日(29日)開始揀樓，首日會有35戶申請者揀樓，以讓大家有更多時間挑選，其他申請者亦會按電腦隨機排列的選樓次序，陸續獲邀於未來兩個月揀樓。

另外，有街坊表示早已習慣大埔的生活，加上家中長輩每天早上仍需前往大埔，因此即使大埔欣雅苑和曉雅苑的落成日期較後，依然是心中的首選。為母親挑選新居的街坊指出，從模型可見大埔項目設計良好，欣雅苑部分單位更具備海景景觀，屬理想之選，希望能順利為母親選得心儀單位。

即使排最後仍有逾 2000 單位可選擇

何永賢提到，揀樓策略會根據次序先後而有所調整，但即使排到最後的街坊，依然有2,000多個單位可供選擇。此外，部分街坊對長遠居住方案安排相當熟悉，了解可以利用綠表資格在資助出售單位的二手市場買樓，並指出已有街坊透過此途徑購置新居，自己也會多作了解與考慮。她強調，接下來是宏福苑街坊揀樓的關鍵時刻，有居民表示已約同「解說專隊」成員一同前往現場揀樓。對此，何永賢指出，解說專隊已準備就緒並提供全力支援，將繼續與街坊並肩前行。