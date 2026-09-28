白表出租未補價居屋及長者樓換樓接受申請　一文看清資格

房委會及房協以先導形式推出「出租計劃」(白表)，名額共3,000個，讓資助出售單位的業主靈活善用其物業，並為不符合公屋申請資格，但又未能負擔購買私人住宅的市民提供更多租盤選擇。擁有資助出售單位業權滿十年或以上的業主，在繳付出租准許費後，可將其未補價的單位出租予符合居屋白表資格的申請者。

由申請日期之前的24個月起計，直至獲發「租客證書(白表)」當日，申請人及／或家庭成員並無擁有任何香港住宅物業。

於遞交申請表當日，業主擁有該單位的業權滿十年或以上 (以簽署單位的轉讓契約當日起計)；及

「樓換樓計劃」

房協於2019年推出「長者業主樓換樓先導計劃」。經優化後，計劃已擴展至房委會資助出售單位。合資格長者業主可在無須補價的情況下，於第二市場出售原有單位，並其後在第二市場購買一個實用面積較小或位處較偏遠地區的單位。計劃既有助促進資助出售房屋的流轉，亦為長者業主提供多一個選擇，讓他們可因應退休生活、家庭需要和居住安排，靈活調配資產。

有意參加計劃的長者業主，除擁有未補價資助出售單位外，亦須符合以下3項資格，以及在出售單位前向房協申請「交易許可證」：