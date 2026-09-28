嘔心食物博物館明啟德登場 展示全球嘔心食物 試食重口味美食

有云「民以食為天」，但原來嘔心食物大有學問！全球首個《嘔心食物博物館》明日(29日)起在啟德airside舉行，除了展示諸如瑞典發酵鯡魚、活蛆芝士、榴槤等多款重口味「特色美食」外，亦設有試吃吧台讓遊人親身體驗不同文化的味覺衝擊。主辦方表示，盼啟發大眾反思自身對食物的既定觀念，並關注未來永續飲食趨勢。另外，十一國慶黃金周在即，主辦方相信展覽會迎來不少旅客，預期展期內有2.5萬至3萬名觀眾入場，一至兩成為旅客。 來自瑞典的「嘔心食物博物館」搜羅了來自全球35個國家、共80款話題美食，當中部分展品採用模型配搭氣味樽讓觀眾「聞一聞」，亦有部分為實物展出。展覽共劃分為五大主題展區，深入探討人類的飲食習慣與文化差異，例如在「原野盛會」區中，遊人可一睹將數百隻海雀塞入海豹皮縫合、再埋入凍土發酵數月的傳統佳餚「格陵蘭醃海雀」；走進「嗅臭工房」，更會迎來被譽為全球最臭罐頭的「瑞典鹽鯡魚」。

創辦人：反思食物既定觀念 創辦人、行政總裁及館長 Andreas Ahrens表示，展出的食物大約每週更換一次，「有些東西我們必須每晚放進冰箱保存」，因為展覽的食物是不能食用的，所以可以使用大量的防腐劑，故相信不會出現衛生問題。 他又指，博物館旨在探索「噁心」這項人類普遍的情緒，並透過食物的獨特氣味、味道、質地或製作方法，呈現那些在特定文化中極為正常、甚至深受喜愛的在地美食。他希望藉此啟發大眾反思自身對食物的既定觀念，並關注未來如昆蟲及人造肉等對環境更友善的永續飲食趨勢。

試食吧品嚐獵奇食物 活動香港站策展人吳偉忠補充，展覽特設了試食吧，讓入場人士試食冰島發酵鯊魚肉、咸甘草糖、蟋蟀等。他指，宜抱開放思維勇敢嘗試奇特的食物，更笑言遊人可以善用入場贈送的嘔吐袋，「一開始入到展館你可能係scary，但你出返嚟一定會係happy嘅」。 適逢十一黃金周將於周四(10月1日)正式展開，香港站策展人吳偉忠表示，目前的門票預售情況十分理想，預計黃金周期間將吸引大批市民及旅客入場，當中旅客佔整體約一至兩成。

現代觀眾追求深度 吳偉忠坦言，團隊籌備之初曾擔心「嘔心」的主題過於獵奇，未必能獲大眾接受；但他深刻感受到，現代觀眾在尋求展覽體驗時，往往渴望更有深度的內容。他指出，透過這些看似獵奇的展品作引子「博眼球」，帶出多元文化與永續發展等深層議題的思考，才是剝開「獵奇」外衣後，真正能長遠吸引並觸動觀眾的核心價值。

公眾假期提早開放 《嘔心食物博物館》香港站由2026年9月29日至11月26日於九龍啟德AIRSIDE 3樓GATE33藝文館隆重舉行。展覽開放時間為星期一至四中午12時至晚上8時，星期五至日及公眾假期則提早一小時開放並延後一小時閉館。 成人門票由68元起，學生、小童或長者門票由48元起，另設親子組合套票及3至4人的團體優惠票，而3歲或以下小童更可在已購票成人帶領下免費入場。