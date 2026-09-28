小紅書賣廣告來港攝影化妝導遊｢一條龍｣，入境處放蛇拘4女。

入境處人員在網上巡邏期間，留意到有人在社交平台宣稱可以在香港提供化妝、攝影和導遊等服務，並以「一條龍全包式」收費作招徠。經過深入調查和情報分析後鎖定目標人物，並在昨日(27日)及今日(28日)採取執法行動。調查人員喬裝顧客，查詢並預訂相關服務，當目標人物來港提供服務時拘捕4名女子，她們分別為20至31歲，均以訪客身份訪港，將被控「違反逗留條件」。

服務收費 400 元至 700 元港幣 入境處提到，被捕人當中有一人是化妝師，聲稱可以提供美髮和化妝等服務，每次收費約700元港幣；而其餘3名被捕人則是攝影師兼導遊，其服務收費介乎400元至600元港幣不等。4人均在一些主流的社交平台上經營個人的帳戶，聲稱可以在一些熱門的旅遊景點，包括主題樂園、尖沙咀海傍、西九文化區等，為客人提供規劃行程、攝影器材的租用，以至造型指導等一條龍服務。從處方圖片可見，有關廣告於「小紅書」上刊登，她們以廉價的時薪收費，且要預先收取訂金，如超出某個時數便作包日計算。

知悉來港工作屬違法 行動中，人員檢取被捕人的攝影器材、道具、化妝用品以及智能電話等，不排除會有更多人被捕。據悉，4名被捕女子並無關聯，並且知悉來港工作屬違法。在執法的同時，入境處亦在各區一些較熱門的旅遊景點加強宣傳活動，包括堅尼地城、中環海濱、尖沙咀海傍，以至主題樂園等，向旅客派發宣傳單張和宣傳品，傳遞切勿聘用非法勞工的訊息。