未來10年房屋供應目標42萬單位　公私營比例維持七三比

政府公布《長遠房屋策略》2026年周年進度報告。根據《長策》既定的推算方法，下一個10年期總房屋需求為41萬9,300個單位，政府因而將供應目標定於42萬個單位。按公私營房屋新供應比例維持在七比三，公營房屋供應目標為29.4萬個單位，私營房屋供應目標為12.6萬個單位。 房屋局發言人表示，在《長策》2024年周年進度報告中，未來10年的公營房屋以逐步邁向60:40的比例作為規劃基礎，興建出租公屋／綠置居單位和其他資助出售單位。政府將會在下一個10年期繼續向這個方向推進。相應地，29.4萬個單位的公營房屋供應目標會分為17.6萬個出租公屋／綠置居單位及11.8萬個其他資助出售單位。

年均提供逾 3.5 萬公營房屋 在未來10年，政府已覓得足夠土地，可滿足29.4萬個公營房屋單位供應目標。政府會致力在未來5年，每年平均提供超過3.5萬個公營房屋單位，較本屆政府上任時相應的5年落成量增加約73%，是過去25年來的新高。此外，與本屆政府上任時的5年期相比，居者有其屋計劃單位的供應比當時預計的大幅增加約一倍。一如以往，政府會在規劃公營房屋發展時繼續保持足夠彈性，以確保未來的公營房屋建屋量可以因應實際情況的轉變，而適時作出相應調整。

私營房屋供應方面，未來10年私營房屋供應目標為12.6萬個單位，政府未來10年會有足夠土地滿足上述目標。除了政府賣地項目外，其他私營房屋土地來源包括鐵路物業發展項目、市區重建局項目及私人發展項目。至於較短期的私營房屋供應，根據今年6月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為9.6萬個單位。 未來房屋政策的 4 個重要方向 在公營房屋供應持續增加的情況下，政府有更大空間進一步完善各項房屋政策，以更好地回應市民在住屋方面的需求。就此，房屋局已在《周年進度報告》中公布未來房屋政策的4個重要方向，包括：進一步鼓勵市民循房屋階梯上進上流；優化資助出售單位；取締劣質「劏房」，有序推展簡樸房制度；以及持續推動科技應用，提升建造成本效益，確保公營房屋計劃順利推行。相關措施的詳情已載列於網頁。