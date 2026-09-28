啟德醫院10.5起分階段啟用　設全港最大藥劑部　逐步承接伊院服務

醫管局今日(28日)公布，啟德醫院將於下周一(10月5日)起分階段投入服務，伊利沙伯醫院的醫療服務將循序漸進轉移至啟德醫院。啟德醫院會按計劃分兩階段投入服務，首階段投入服務的包括「專科門診大樓」和「腫瘤科大樓」。其中位於「專科門診大樓」一樓的家庭醫學綜合中心將於10月5日投入服務，開院初期預計每日將提供約250個家庭醫學診所診症名額。偶發性疾病病人可於10月4日早上起，透過醫管局手機應用程式「HA Go」的「預約家庭醫學診所」功能或電話預約系統預約。

至於伊利沙伯醫院內科、外科、神經外科及臨床腫瘤科的專科門診服務，將於10月下旬開始分批轉移至「專科門診大樓」。另外，專職醫療、診斷及介入放射科檢查服務，以及病理學部、藥劑部、臨床腫瘤科及婦產科日間服務、以及病人資源中心等配套服務，亦會在10月開始逐步開展。

最大規模公立醫院

啟德醫院總建築樓面面積約50萬平方米，將可提供2,400張病床，五座大樓分別為「急症大樓」（1座）、「行政大樓」（2座）、「教學及培訓大樓」（3座）、「專科門診大樓」（4座）及「腫瘤科大樓」（5座），服務覆蓋油尖旺、九龍城、黃大仙及觀塘等地區共180萬人口。局方指，啟德醫院是本港最大規模的公立醫院，亦是九龍中醫院聯網的龍頭醫院，肩負起九龍區的公營醫療樞紐的角色，將發揮自身優勢、加強與聯網內各醫院的分工協作，同時支援九龍區其他醫院聯網，進一步加強九龍區公營醫療的質素。