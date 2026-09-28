啟德醫院10.5起分階段啟用　設全港最大藥劑部　逐步承接伊院服務

醫管局今日(28日)公布，啟德醫院將於下周一(10月5日)起分階段投入服務，伊利沙伯醫院的醫療服務將循序漸進轉移至啟德醫院。啟德醫院會按計劃分兩階段投入服務，首階段投入服務的包括「專科門診大樓」和「腫瘤科大樓」。其中位於「專科門診大樓」一樓的家庭醫學綜合中心將於10月5日投入服務，開院初期預計每日將提供約250個家庭醫學診所診症名額。偶發性疾病病人可於10月4日早上起，透過醫管局手機應用程式「HA Go」的「預約家庭醫學診所」功能或電話預約系統預約。
至於伊利沙伯醫院內科、外科、神經外科及臨床腫瘤科的專科門診服務，將於10月下旬開始分批轉移至「專科門診大樓」。另外，專職醫療、診斷及介入放射科檢查服務，以及病理學部、藥劑部、臨床腫瘤科及婦產科日間服務、以及病人資源中心等配套服務，亦會在10月開始逐步開展。
最大規模公立醫院
啟德醫院總建築樓面面積約50萬平方米，將可提供2,400張病床，五座大樓分別為「急症大樓」（1座）、「行政大樓」（2座）、「教學及培訓大樓」（3座）、「專科門診大樓」（4座）及「腫瘤科大樓」（5座），服務覆蓋油尖旺、九龍城、黃大仙及觀塘等地區共180萬人口。局方指，啟德醫院是本港最大規模的公立醫院，亦是九龍中醫院聯網的龍頭醫院，肩負起九龍區的公營醫療樞紐的角色，將發揮自身優勢、加強與聯網內各醫院的分工協作，同時支援九龍區其他醫院聯網，進一步加強九龍區公營醫療的質素。
住院、手術及急症室於2028年投入服務
至於第二階段服務轉移安排，院方將根據整體工程進度，汲取首階段的經驗循序漸進推進下階段的服務安排，預計住院、手術及急症室等主要臨床服務將於2028年投入服務。餘下專科的臨床服務，包括矯形及創傷科（骨科）、婦產科及兒科等，亦會在第二階段住院服務開展時相應轉移至啟德醫院。
初期安排服務大使
為方便病人熟悉新醫院環境，院方將於開院初期安排服務大使，在第四及第五座大樓的大堂和各診症部門樓層當值，隨時解答病人關於預約、交通及設施位置的疑問，並提供即時支援。
此外，醫院早於今年1月成立專責團隊跟進病人預約事宜，職員會親自致電所有即將到啟德醫院覆診的病人，確保他們掌握最新的就診安排。院方亦會透過郵遞、短訊及手機應用程式「HA Go」發送提醒。病人如對啟德醫院的服務有任何查詢，可於服務時間內致電熱線3506 5188，服務時間為星期一至五上午十時至晚上七時；星期六、日及公眾假期上午十時至下午二時，市民亦可瀏覽醫院網頁。
讓公營醫療資源分配更趨均衡
九龍中醫院聯網總監兼啟德醫院行政總監張復熾表示，啟德醫院的「專科門診大樓」設有全港公立醫院中規模最大的藥劑部，更是首間配備綜合自動化配藥系統的藥劑部門，每日最高可處理3,200份藥物處方；而「腫瘤科大樓」則引進了公立醫院首部迴旋加速器及伽瑪刀設備，透過高新科技全面提升病人的求診體驗。此外，臨床腫瘤科中心、神經科學中心聯同毗鄰的香港兒童醫院，將攜手為九龍區提供全面且優質的三層專科轉介服務。
他續指，啟德醫院是九龍區整體醫療布局的核心樞紐，新醫院除與區內其他醫院緊密協作外，亦會為相鄰的香港兒童醫院提供急症及病理科支援；啟德醫院的急症室面積較伊利沙伯醫院大三倍，未來啟用後將與重建後的廣華醫院並肩作戰，進一步優化九龍區急症醫療網絡的整體布局，讓公營醫療資源分配更趨均衡，服務效率更上一層樓。