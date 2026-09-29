治前列腺癌手術縮時減傷口 瑪麗引單切口機械臂技術

瑪麗醫院去年就前列腺癌引入單切口機械臂手術，由機械臂經「多器械腹腔鏡手術通路裝置」，在肚臍下方的單一切口進入患者體內，進行切除、止血和縫合等動作。有別傳統做法涉及多個切口，新技術手術時間縮短四成多至約2.5小時，平均留院日數亦減半至兩日，院方期望日後把技術應用到更多病種。 前列腺癌是本港男性第三大常見癌症，主要靠前列腺切除術或放射治療處理。患者如接受傳統機械臂手術，需要在肚皮開5至6個小切口，每個長約1至1.5厘米，並要另開一個長約4至5厘米的切口以抽出前列腺組織化驗。

新技術下，患者只須開一個長約4至5厘米的切口，配合「多器械腹腔鏡手術通路裝置」，讓多個機械臂經肚臍下方的單一切口進入體內，執行切除、止血和縫合等操作指令。相關病人傷口數目可由6個減至1個，有利復原，特別是患有糖尿病等傷口較難癒合的病人，亦可減少出血量、術後痛楚、不適和疤痕。 瑪麗醫院泌尿科副顧問醫生黃海龍稱，手術時間中位數從傳統的近4小時40分，減少四成四至約2.5小時，平均住院日數亦減半至2日，有助加快病床流轉。院方會視乎病人臨床情況、評估前列腺大細等，判斷病人是否適合用新技術，相信八至九成病人都適合。

赴南京醫科大學接觸技術兼受訓 今年72歲的病人曾先生，上月剛接受單切口機械臂手術，他稱術後翌日晚上已經出院，不覺得傷口疼痛，「覺得冇乜嘢」，並在一周後埋口，又稱術後數日已可如常遠足，出院至今都很精神。連同曾先生，瑪麗醫院自去年12月至今已完成10宗單切口機械臂手術。 黃海龍透露，外國和內地都有醫院採用這種技術，相關病人可康復得更快，醫護團隊隨後亦到過南京醫科大學，接觸到這套技術並受訓，學習把器械插入腹腔，認為效果理想，遂將之引入瑪麗醫院。技術目前已應用在治療前列腺癌和腎臟切除術，未來擬擴展至乳腺科、甲狀腺癌等。