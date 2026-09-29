嘔心食物博物館登港 聞最臭罐頭 觀活蛆芝士 主辦方盼展覽引反思

食物口味受地方文化影響，某些食物有人甘之如飴，亦有人避之唯恐不及。吸引超過50萬人次朝聖《嘔心食物博物館》登陸香港，今起在啟德AIRSIDE舉行，除展出被形容為全球最臭罐頭瑞典鹽醃鯡魚、氣味濃如工業氨水的冰島發酵鯊魚肉、活體發酵活蛆芝士等多款重口味「特色美食」，更有試食吧台讓遊人親身感受不同文化的衝擊。主辦方期望藉此打破大眾對食物的既定框架。

來自瑞典的「嘔心食物博物館」共搜羅了全球35個國家或地區、80款話題美食，部分展品採用模型配搭氣味樽讓觀眾「聞一聞」，亦有部分為實物展出，深入探討人類的飲食習慣與文化差異。例如將數百隻海雀塞入海豹皮縫合、再埋入凍土發酵數月的當地傳統佳餚「格陵蘭醃海雀」、被譽為全球最臭罐頭的「瑞典鹽鯡魚」、還有美國酥炸牛睪丸、印度牛尿和關島果蝠湯等。

創辦人：反思食物既定觀念

博物館創辦人、行政總裁兼館長Andreas Ahrens表示，展品食物約每周更換一次，「有些東西我們必須每晚放進冰箱保存」。展覽食物不會食用，因此使用大量防腐劑，確保不會引致衛生問題。