租金指數連升10個月創新高 樓價止跌回升 8月微升0.06%

本港樓價止跌回穩。差估署公布，8月私人住宅售價指數報320.5點，按月微升0.06%，結束連續兩個月跌勢；按年則升10.98%。各類單位中，以實用面積753至1,076方呎的C類住宅單位表現最佳，按年升12.59%。同期住宅租金指數報210.3點，按月升1.64%，再創新高。

按單位面積劃分，實用面積753至1,076方呎的C類住宅單位，8月指數為306.8，按月升約0.16%；按年更升約12.59%，為各類單位中最大升幅。細價樓方面，面積431至752方呎的B類單位，8月指數維持312.5，按月持平，按年則升約11.17%。面積430方呎以下的A類單位，按月指數同樣維持340.3不變；按年則升約10.13%。