租金指數連升10個月創新高 樓價止跌回升 8月微升0.06%

本港樓價止跌回穩。差估署公布，8月私人住宅售價指數報320.5點，按月微升0.06%，結束連續兩個月跌勢；按年則升10.98%。各類單位中，以實用面積753至1,076方呎的C類住宅單位表現最佳，按年升12.59%。同期住宅租金指數報210.3點，按月升1.64%，再創新高。
按單位面積劃分，實用面積753至1,076方呎的C類住宅單位，8月指數為306.8，按月升約0.16%；按年更升約12.59%，為各類單位中最大升幅。細價樓方面，面積431至752方呎的B類單位，8月指數維持312.5，按月持平，按年則升約11.17%。面積430方呎以下的A類單位，按月指數同樣維持340.3不變；按年則升約10.13%。
較大面積單位方面，面積1,077至1,722方呎的D類住宅，8月指數為289.8，按月升約0.42%；按年升約9.61%。至於面積1,723方呎以上的E類豪宅，指數增至284.1，按月升約0.42%，惟按年僅升約9.3%。
租金方面，8月私人住宅租金指數報210.3，再創新高；按月升1.64%，按年漲5.26%。按面積劃分，各類住宅租金指數全面錄得按月升幅。其中430方呎以下細單位(A類)租金指數為226.7，按月升1.89%，為各類單位中最大；按年則升3.14%。若按年比較，則以1,077至1,722方呎單位(D類)租金指數升幅最大、漲9.29%，按月升1.56%。
代理：租金續升支持樓市
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，租賃市場持續暢旺，家庭客、專才、內地生及海外學生租住需求帶動下，租金走勢向上。他認為，政府持續吸納人才來港，住屋需求有增無減，將繼續支持租金表現，並為樓市帶來支持。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮則稱，樓市經過短暫整固後已止跌回穩，受經濟向好、股市反彈及市場需求支持，後市展望仍然樂觀。預料9月樓價升幅不多於0.5%，第三季整體錄約0.28%跌幅，惟第四季有望反彈，全年樓價可錄得至少一成升幅。