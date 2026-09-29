十一黃金周料744萬人次進出香港 旅議會：酒店預訂理想 消費市道樂觀

內地「十一黃金周」長假期將至，入境處預計國慶期間將有744萬人次進出香港；訪港旅客方面，預計今年將有129萬內地旅客訪港。旅遊業議會表示，近期內地經濟回穩，帶動外遊消費意欲，本港酒店的預訂在「十一」首3日已接近爆滿；又預料零售業在長假期會受惠，對整體市道感到樂觀。 入境處日前預料國慶期間將有129萬內地旅客訪港，每日平均訪港人次按年增5%。整體出入境人次方面，入境處預計香港居民及訪客合共約744萬人次經海、陸、空管制站進出香港。經入境處與深圳出入境邊防檢查總站內地部門協商後，預計約有631萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。

入境處預計，陸路出境高峰期為周六(10月3日)，出境人次約58.7萬，而入境高峰期為周日(10月4日)，入境人次約58.6萬。入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有22萬、19萬及15萬人次出入境。 今年中秋節和十一國慶黃金周相近，內地民眾只要額外請三日假，便可有一連13天的「超級黃金周」假期。旅議會主席譚光舜昨在電台節目表示，近期內地經濟持續回穩，帶動外遊消費意欲；加上中秋期間香港舉行多項盛事，包括大坑舞火龍及「國際中秋綵燈匯」等，吸引不少內地旅客提早訪港，預期黃金周期間整體訪港旅客量進一步增長。

假期首3日酒店房預訂近爆滿 譚光舜估計，10月1至7日國慶黃金周期間，有不少內地民眾選擇即日來回，過夜旅客佔大約五成多，其中旅行團旅客一般逗留兩至三晚。他又指，即使今年業界酒店房價錄得雙位數升幅，10月1日至3日預訂接近爆滿，形容情況理想；並預料餐飲業及化妝品和電子產品等零售業，將於黃金周期間受惠，對整體消費氣氛感樂觀。 對於近期有旅行代理商及導遊涉嫌強迫旅客購物而被撤銷牌照，譚光舜指，事件反映旅監局對違規情況執法嚴厲，加強旅客信心，相信可帶來正面效果。

選委界立法會議員姚柏良表示，現時本港大部分酒店均屬於商務型，種類偏單一，缺乏提供較多娛樂設施，故業界需要轉型加強多元化配套。他建議酒店業應加強科技應用，提供更多元化的服務與體驗，滿足親子客、青年及情侶等客群。 國慶煙花匯演歷時23分鐘 國慶期間本港有各類慶祝活動舉行，最受矚目的必定是國慶煙花匯演。今年的國慶煙花匯演10月1日晚上8時在維港上空舉行，歷時約23分鐘，共發放超過3萬枚煙花。 富衛保險將於10月1日再舉辦「富衛國慶天星小輪免費乘船日」，邀請全港市民及旅客免費乘搭往返尖沙咀及中環的天星小輪。此外，啟德體育園將於10月1日舉行國慶升旗儀式；同時安排中國舞演出、中華文化體驗坊、非遺專車「移動非遺」及國慶購物賞等活動。

國慶煙花匯演當日，警方在九龍及港島將分別在下午5時及4時分階段封路。警方指，當日的陸路口岸不會延長開放時間，其中落馬洲口岸晚上10時半關閉，羅湖口岸午夜12時關閉；港鐵提醒當日不會延長服務時間。