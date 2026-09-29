被張宇人質疑「工會扮人」 當事護士再烽煙批侮辱：權貴不當勞工是人

護士就業問題引起關注，有市民早前於電台聯播節目「烽煙」時段向特首李家超表示，質疑輸入過多內地護士「搶飯碗」。行會成員、自由黨黨魁張宇人及後接受報章訪問提到，本港醫護匱乏是不爭事實，質疑有關聽眾是「分分鐘工會扮人打電話」。當日向特首「訴苦」的退休精神科護士郭先生今日（29日）致電電台談及風波，他表明自己是小市民，並非任何工會的成員或幹事，無意引起本地與內地醫護的二元對立，如有人感屈辱願致以萬二分歉意，但他指張宇人「扮人」指控完全不符事實，對此感到非常侮辱：「可能喺張宇人心目中，某啲勞工階層已經不配做人類，人哋位高權重，權貴嚟。」

並非工會成員幹事 「愛國愛港、深藍深紅」 於紀律部隊出任精神科護士的郭先生正展開退休前休假，欲申請延任但不果，其女兒同屬精神科護士，畢業即失業。郭先生表明自己並非任何工會的成員或幹事，亦不擔任任何職位，自言是小市民及「退休廢老」，澄清自己絕對沒有意圖去造成中港矛盾、醫護對立，更不是要批評內地同工。他表示港人永遠要記得在疫情水深火熱、最艱難時候，內地醫護前仆後繼來港支援，對此他由衷感謝。他直言自己從沒反對內地事物的心態，是傳統「愛國愛港、深藍深紅」的人，若言論令在港的內地醫護感到屈辱，他願意致以萬二分的歉意。他直斥張宇人的批評極具侮辱性，「『扮人』呢兩個字大家從字面解，即係唔係人囉，係死物、牲口。」，又揶揄張這位「優秀資本家」作為行會成員為香港出謀獻策是「香港人福祉」。

批官方數字與現實「極大落差」 叫女兒做紮鐵 對於政府及醫管局宣稱「已聘請99%本地護理畢業生」，郭先生表示，其發言在各大社交平台引來本地護士同工「百分百支持」，反映現實中「搵工難」的情況極普遍，官方數字與業界前線的現實存在「極大落差」，故他現時要向女兒稱面對現實，「乜都搵啲做吓，去紮鐵、執紙皮」。