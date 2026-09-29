消防處將軍澳商場停車場搗破非法加油站 醒目保安及時舉報

消防處表示，上周六（26日）下午接獲保安員舉報，指將軍澳區內一商場停車場卸貨區傳出濃烈汽油味。消防人員迅速到場，發現一架懷疑被改裝為流動非法加油站的輕型貨車，裝有兩個最多可貯存共約2,000公升燃油的大型儲油容器，並有電動油泵、電子流量錶、油喉、油槍等入油工具。消防人員已全數檢走，並截查一名男子，他涉嫌違反《危險品條例》及《消防條例》，處方會繼續深入調查。
停泊卸貨區圖掩人耳目
消防處指，近期非法加油活動有蔓延至市區室內停車場的趨勢，代表不法分子又再開拓新的經營地點，形容嚴重情況不容忽視。處方續指，不法分子將裝有大量汽油的貨車，扮作普通送貨車輛停泊的卸貨區，意圖掩人耳目。而在事發當日，商場人流極多，萬一汽油發生洩漏或遇上火種，後果將不堪設想。消防處對任何非法燃油轉注活動絕不容忍，定必嚴厲執法。
消防處指個案被迅速搗破，潛在火警危險得以解除，實在有賴保安員的高警覺性及強烈責任感。處方指，物管人員每日親身巡邏，如果在發現異常情況時迅速舉報，必定可以發揮作為社區消防安全第一道防線的重要作用。
消防處提醒市民，如停車場或卸貨區傳出濃烈汽油或柴油氣味；車內載有油缸／儲油容器、電泵、流量錶、油喉、油槍等入油工具；及貨車長時間停泊，或者不時有車輛短暫停靠，都是非法加油活動可疑跡象。而假如發現懷疑非法加油活動，應該立即向處方舉報。