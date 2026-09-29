消防處將軍澳商場停車場搗破非法加油站 醒目保安及時舉報

消防處於將軍澳區內一商場發現一架懷疑被改裝為流動非法加油站的輕型貨車(消防處fb)

消防處表示，上周六（26日）下午接獲保安員舉報，指將軍澳區內一商場停車場卸貨區傳出濃烈汽油味。消防人員迅速到場，發現一架懷疑被改裝為流動非法加油站的輕型貨車，裝有兩個最多可貯存共約2,000公升燃油的大型儲油容器，並有電動油泵、電子流量錶、油喉、油槍等入油工具。消防人員已全數檢走，並截查一名男子，他涉嫌違反《危險品條例》及《消防條例》，處方會繼續深入調查。

停泊卸貨區圖掩人耳目

消防處指，近期非法加油活動有蔓延至市區室內停車場的趨勢，代表不法分子又再開拓新的經營地點，形容嚴重情況不容忽視。處方續指，不法分子將裝有大量汽油的貨車，扮作普通送貨車輛停泊的卸貨區，意圖掩人耳目。而在事發當日，商場人流極多，萬一汽油發生洩漏或遇上火種，後果將不堪設想。消防處對任何非法燃油轉注活動絕不容忍，定必嚴厲執法。

消防處指個案被迅速搗破，潛在火警危險得以解除，實在有賴保安員的高警覺性及強烈責任感。處方指，物管人員每日親身巡邏，如果在發現異常情況時迅速舉報，必定可以發揮作為社區消防安全第一道防線的重要作用。