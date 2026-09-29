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出版：2026-Sep-29 11:34
更新：2026-Sep-29 11:34

國慶黃金周｜邵家輝料旅客比往年多　冀政府向內地爭取簽證「一周一行」

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國慶黃金周將至，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，本港多間食肆及商場推出優惠，加上煙花匯演和在維園舉行的中秋綵燈匯等活動，相信會吸引更多內地旅客來港，令各行各業不同程度受惠，零售市道會較去年更理想。

本港不少產品有優勢

邵家輝今早(29)在港台節目表示，除了一些傳統旅遊熱點例如尖沙咀、旺角等，希望旅客到其他不同景點，令全港十八區經濟都能受惠。受到經濟環境、匯率、跨境網購盛行等因素影響，近年內地旅客來港消費金額有所下跌，但本港不少產品有優勢，能吸引旅客購買，包括珠寶黃金、藥妝等。他期望，特區政府繼續向內地爭取，讓大灣區深圳以外其他8個城市民眾的個人遊旅遊簽證，能改為「一周一行」，從而帶旺本港各行各業。

邵家輝料旅客比往年多　冀政府向內地爭取簽證「一周一行」 梁進表示，剛過去的中秋餐飲市道表現較往年有改善，希望中秋與國慶假期能有協同效應。(資料圖片)

有食肆反映近年國慶生意好轉

飲食界立法會議員梁進在同一節目表示，剛過去的中秋餐飲市道表現較往年有改善，希望中秋與國慶假期能有協同效應，對整體市道謹慎樂觀。他說，內地旅客來香港，一些茶餐廳或冰室、網紅食店、特色餐廳或米芝蓮餐廳較受歡迎，反而一些中價食肆近年較受衝擊，估計與經濟結構轉型有關。他又提到，本港數千間食肆今年繼續推出國慶優惠，不少內地旅客亦知悉相關優惠，有本地食肆反映近年國慶期間的生意有所好轉，信息正面。

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