國慶黃金周｜邵家輝料旅客比往年多　冀政府向內地爭取簽證「一周一行」

國慶黃金周將至，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，本港多間食肆及商場推出優惠，加上煙花匯演和在維園舉行的中秋綵燈匯等活動，相信會吸引更多內地旅客來港，令各行各業不同程度受惠，零售市道會較去年更理想。

本港不少產品有優勢

邵家輝今早(29日)在港台節目表示，除了一些傳統旅遊熱點例如尖沙咀、旺角等，希望旅客到其他不同景點，令全港十八區經濟都能受惠。受到經濟環境、匯率、跨境網購盛行等因素影響，近年內地旅客來港消費金額有所下跌，但本港不少產品有優勢，能吸引旅客購買，包括珠寶黃金、藥妝等。他期望，特區政府繼續向內地爭取，讓大灣區深圳以外其他8個城市民眾的個人遊旅遊簽證，能改為「一周一行」，從而帶旺本港各行各業。