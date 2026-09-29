李家超冀新聞界續報道事實守護真相 擔當國家及香港好故事發聲人

香港新聞界今早（29日）舉行慶祝中華人民共和國成立77周年活動。行政長官李家超致辭時，形容新聞界的傳播力和影響力，是推動共建美好香港的重要力量，專業傳媒通過報道香港在融入和服務國家發展大局中的蓬勃發展，以及向世界展示一國兩制的成功實踐和美好成果。他期望本港傳媒未來要繼續守護真相激濁揚清，並要擔當國家及香港好故事發聲人。

李家超致辭表示，新聞界的傳播力和影響力，是推動共建美好香港的重要力量，專業傳媒通過報道香港在融入和服務國家發展大局中的蓬勃發展，以及向世界展示一國兩制的成功實踐和美好成果。他就新聞界未來發展提出兩點期望，第一是守護真相、激濁揚清。傳媒是民情的傳播器，也是民心引路燈，專業新聞工作者堅守報道事實的職業道德，秉持客觀、公正持平的精神，時刻警惕對影響社會穩定的風險隱患，通過客觀和公正報道，推動社會向前邁進。

他又說第二是擔當國家好故事、香港好故事的發聲人。香港第一個五年規劃提出要增加主流媒體的國際傳播能力，今年的施政報告指出，政府會繼續協助本地傳媒發展香港以外的網絡。特區政府支持香港媒體持續提升國際傳播力和競爭力，將國家和香港真實的好故事傳得更廣更遠，讓海外朋友更認識今天中國是環球發展的動力源和穩定器，更認識香港在一國兩制下，發揮超級聯繫人和超級增值人角色所帶來的龐大機遇，將惠及香港市民 、不同企業和國際投資者。