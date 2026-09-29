騙案｜七旬婦網戀「電力暖男」被誘投資　再代繳保釋金律師費失近290萬元

以「愛」為名，行騙為實！網戀看似浪漫，但只要提及「投資、App、轉賬」，隨時是騙徒精心設下的圈套。日前，一名71歲退休女士在Facebook結識一名自稱「電力公司」職員的60歲男子，漸漸被對方的噓寒問暖打動，發展成素未謀面的網戀關係。男子取得事主信任後，便介紹投資一項聲稱穩賺的新加坡「廢料回收項目」，誘使女士下載假冒投資平台App，再由「線上客服」指示她開戶並存入資金。
財務公司追債 向女兒借錢始知受騙
雖然平台顯示資金不斷增長，但女士打算提現時，「客服」卻以不同藉口拒絕。同時，男子亦訛稱自己身處新加坡「因洗黑錢被捕」，哀求女士轉賬保釋金與律師費，並要求她親身前往加密貨幣找換店，以現金存入對方指定的電子錢包。在雙重夾擊下，女士不僅花光積蓄，更向朋友及財務公司借貸，先後分17次轉出接近290萬元。直到財務公司追債，事主走投無路下向女兒借錢周轉，始知受騙。
一周至少18網戀騙案 涉款近780萬元
過去一周，警方接報至少18宗網上情緣騙案，總損失金額接近780萬元。警方提醒，網戀對象不見面卻要求下載投資App、轉賬，或稱「海外被捕急需保釋金」，全屬騙局，切勿下載來源不明的應用程式，而正規機構絕不會要求預先繳交「稅金」或「保證金」才批准提現，賬面獲利全是假象。應先驗證聯絡方式與客服，並留意平台提供的聯絡方式。正規平台通常有穩定的客服電話、電郵和實體地址。假平台常只提供線上即時通訊且催促你盡快轉賬。