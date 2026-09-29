騙案｜七旬婦網戀「電力暖男」被誘投資　再代繳保釋金律師費失近290萬元

以「愛」為名，行騙為實！網戀看似浪漫，但只要提及「投資、App、轉賬」，隨時是騙徒精心設下的圈套。日前，一名71歲退休女士在Facebook結識一名自稱「電力公司」職員的60歲男子，漸漸被對方的噓寒問暖打動，發展成素未謀面的網戀關係。男子取得事主信任後，便介紹投資一項聲稱穩賺的新加坡「廢料回收項目」，誘使女士下載假冒投資平台App，再由「線上客服」指示她開戶並存入資金。

財務公司追債 向女兒借錢始知受騙

雖然平台顯示資金不斷增長，但女士打算提現時，「客服」卻以不同藉口拒絕。同時，男子亦訛稱自己身處新加坡「因洗黑錢被捕」，哀求女士轉賬保釋金與律師費，並要求她親身前往加密貨幣找換店，以現金存入對方指定的電子錢包。在雙重夾擊下，女士不僅花光積蓄，更向朋友及財務公司借貸，先後分17次轉出接近290萬元。直到財務公司追債，事主走投無路下向女兒借錢周轉，始知受騙。