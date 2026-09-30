「你眼中的物流2026」全港中學生IG Reels拍攝比賽正式啟動

為加深本地青少年對香港現代物流業前瞻發展的認識，並啟發青年世代的創新思維，由香港物流協會主辦、運輸及物流局與教育局「商校合作計劃」全力支持的年度學界盛事——「你眼中的物流2026」全港中學生IG Reels拍攝比賽現正接受報名！

運輸及物流局副局長廖振新，JP於「你眼中的物流 2025」頒獎典禮上致辭。

本屆比賽以「『碳』索 2030+」為主題，鼓勵學生運用鏡頭，深入探索智慧、綠色物流，為全港中一至中六學生，提供一個將課堂知識與社會產業實務相結合的創新舞台！

走出課室接觸前沿產業 隨時扭轉未來人生

現代物流早已超越傳統「貨物運輸」的印象，成為融合大數據、人工智能及綠色低碳的全球貿易支柱。本次比賽特別為參賽者安排簡介會及實地考察，學生可藉此機會走入產業前線，親身體驗業界的日常運作，提早了解香港現代物流業的多元機遇。