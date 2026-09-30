「你眼中的物流2026」全港中學生IG Reels拍攝比賽正式啟動

跨界結合智慧與綠色趨勢 拓展學子前瞻視野
為加深本地青少年對香港現代物流業前瞻發展的認識，並啟發青年世代的創新思維，由香港物流協會主辦、運輸及物流局與教育局「商校合作計劃」全力支持的年度學界盛事——「你眼中的物流2026」全港中學生IG Reels拍攝比賽現正接受報名！
本屆比賽以「『碳』索 2030+」為主題，鼓勵學生運用鏡頭，深入探索智慧、綠色物流，為全港中一至中六學生，提供一個將課堂知識與社會產業實務相結合的創新舞台！
走出課室接觸前沿產業 隨時扭轉未來人生
現代物流早已超越傳統「貨物運輸」的印象，成為融合大數據、人工智能及綠色低碳的全球貿易支柱。本次比賽特別為參賽者安排簡介會及實地考察，學生可藉此機會走入產業前線，親身體驗業界的日常運作，提早了解香港現代物流業的多元機遇。
參賽作品主題豐富，涵蓋智慧科技應用、綠色低碳發展、社會關懷及未來行業想像等多個範疇，充分展現出新一代青少年對物流業的深入觀察與創新思考，更有助學子及早規劃升學及職涯路向，為未來翻開成功新篇章！
新穎形式 豐富獎勵 歡迎學生自由組隊
入圍作品將上載至官方Instagram進行公開投票，並由專業評判團評審，角逐九大豐富獎項。冠軍隊伍更可獲高達港幣10,000元獎學金、獎座及榮譽證書！
詳情及重要日期
比賽主題： 「碳」索 2030+
參賽對象： 全港中一至中六學生（每隊3 - 6人）
參賽費用： 全免
比賽日程
簡介會
10月2日（五）
參賽報名截止
10月9日（五）
實地考察
10月16日（五）（限額40位，先報先得）
作品呈交截止
11月23日（一）
網上公開投票
12月1日（二）至12月7日（一）
頒獎典禮
12月11日（五）
報名連結
簡介會：https://forms.gle/Fukw7s6vvZAoxf7U8
歡迎全港校長、教師、學生及家長踴躍參與，共同見證年青一代以創意劃出物流未來新路向！