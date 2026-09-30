熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
本地
出版：2026-Sep-30 07:30
更新：2026-Sep-30 07:30

「你眼中的物流2026」全港中學生IG Reels拍攝比賽正式啟動

(資料由客戶提供)

分享：
20251212 108

「你眼中的物流 2025」頒獎典禮於去年12月於九龍塘教育局服務中心西翼舉行。

跨界結合智慧與綠色趨勢 拓展學子前瞻視野

為加深本地青少年對香港現代物流業前瞻發展的認識，並啟發青年世代的創新思維，由香港物流協會主辦、運輸及物流局與教育局「商校合作計劃」全力支持的年度學界盛事——「你眼中的物流2026」全港中學生IG Reels拍攝比賽現正接受報名！

20251212 112

運輸及物流局副局長廖振新，JP於「你眼中的物流 2025」頒獎典禮上致辭。

本屆比賽以「『碳』索 2030+」為主題，鼓勵學生運用鏡頭，深入探索智慧、綠色物流，為全港中一至中六學生，提供一個將課堂知識與社會產業實務相結合的創新舞台！

走出課室接觸前沿產業 隨時扭轉未來人生

現代物流早已超越傳統「貨物運輸」的印象，成為融合大數據、人工智能及綠色低碳的全球貿易支柱。本次比賽特別為參賽者安排簡介會及實地考察，學生可藉此機會走入產業前線，親身體驗業界的日常運作，提早了解香港現代物流業的多元機遇。

WTA03525

學生進行實地考察，親身體驗自動化與智慧物流發展，激發對行業興趣。

參賽作品主題豐富，涵蓋智慧科技應用、綠色低碳發展、社會關懷及未來行業想像等多個範疇，充分展現出新一代青少年對物流業的深入觀察與創新思考，更有助學子及早規劃升學及職涯路向，為未來翻開成功新篇章！

新穎形式 豐富獎勵 歡迎學生自由組隊

入圍作品將上載至官方Instagram進行公開投票，並由專業評判團評審，角逐九大豐富獎項。冠軍隊伍更可獲高達港幣10,000元獎學金、獎座及榮譽證書！

20251212 170

「你眼中的物流 2025」共有33隊參賽隊伍，最終由東灣莫羅瑞華學校隊伍奪冠。

詳情及重要日期

比賽主題： 「碳」索 2030+

參賽對象： 全港中一至中六學生（每隊3 - 6人）

參賽費用： 全免

比賽日程

簡介會

10月2日（五）

參賽報名截止

10月9日（五）

實地考察

10月16日（五）（限額40位，先報先得）

作品呈交截止

11月23日（一）

網上公開投票

12月1日（二）至12月7日（一）

頒獎典禮

12月11日（五）

報名連結

簡介會：https://forms.gle/Fukw7s6vvZAoxf7U8

參賽及實地考察：https://forms.gle/pa2DCPWVStYgPveE7

20251212 178 (1)

學生於頒獎典禮現場熱烈交流，展現出對現代物流業未來發展的極大熱忱。

歡迎全港校長、教師、學生及家長踴躍參與，共同見證年青一代以創意劃出物流未來新路向！

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務