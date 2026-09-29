緬甸詐騙園區｜美容師誘騙兩女赴泰 求情稱不涉恐嚇 官怒斥持槍也叫無恐嚇

一名美容師涉於誘騙兩名女子赴泰，實際轉賣到緬甸的詐騙KK園區，兩女事主家人最終要各付逾20至30萬港元贖回兩人。美容師早前在區域法院承認控罪，原定今日(29日)判刑。辯方求情指案件不涉恐嚇，法官謝沈智慧指事主遭持槍男子押解到園區，怒斥持槍已屬恐嚇手段，終將案件押後至10月27日判刑。 被告潘心怡(33歲)，美容師，承認一項欺詐罪，指她於2024年11月某日至2025年1月11日期間，在香港，連同其他身份不詳的人，藉作欺騙，並意圖詐騙誘使彭姓及廖姓女子，在2024年12月27日至28日離港外遊，導致她能從中獲益，或導致二人蒙受不利。

法官要求辯方澄清書面求情，辯方指本案有別於另一宗涉誘騙他人到KK園區的馬智豪案，指本案不涉恐嚇元素。法官聞言即怒指，兩名事主原被索50萬美元，「呢兩個女仔有冇可能俾得到？咁即係唔使走啦」，後來事件在網上發酵才降低贖金。最終將案件押後至10月27日判刑，指須更多時間考慮判刑。

稱泰國境內運送泰銖以換取報酬 案情指，24歲姓彭和21歲姓廖的女子分別認識被告一年多及一個月。2024年11月下旬，被告在一次晚飯問兩人是否有興趣到加拿大及日本旅行，又稱會承擔所有旅費。兩名事主表示有興趣，但無談及確實出發日期。同年12月27日，被告通知事主同日晚上9時往泰國，指須幫忙在泰國境內運送現金泰銖以換取報酬，廖曾拒絕，但在被告和彭再三請求下同意。 被告本稱會與二人坐同一班飛機，出發前又要彭刪除她們之間的所有對話紀錄，廖因為遲到，直接到機場及與彭一同飛到泰國，最終被告並未隨行。兩名事主到埗後由一名泰國男子接走，翌日早上醒來發現正被送去清邁。後來被5名持刀棍的男子沒收財物，並押解上船過河，其後再有6名身穿軍服及持槍的男子，將她們押上一輛黑色車，再換數次車後，二人獲知已被販運至緬甸。

兩名事主事後獲告知，她們被人以2.7萬美金賣到園區，若想離開就要支付50萬美金，或達致同等金額的業績。二人在園區內學習話術，及如何詐騙富裕的海外華人。至去年1月，「老闆」表示稱有人在尋找她倆，兩人支付2.8萬元美金費用就可以離開。兩名事主其後聯絡到家人，彭家支付了110萬泰銖及10萬元人民幣，廖家則付了約21.2萬港元。兩人在2025年1月8日獲釋，並取回個人物品，同月11日返港。 案件編號：DCCC692/2025