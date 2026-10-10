石屋家園｜別緻Cafe見證九龍城輝煌工業史 設免費導賞團追憶舊時

區內人私藏咖啡館 石屋家園建於1940年代 民生書院腳下的「石屋家園」（坊間亦稱「何家園石屋」）有一家別緻的咖啡館，四周被綠意盎然的樹木包圍，因為環境清幽，不少區內人都喜歡在這裏喝茶聊天。 擁有80年歷史的花崗石屋，見證了戰後香港經濟騰飛，目睹城寨和周邊寮屋的清拆，如今再度站在市區重建的浪潮交界 。 與眼前即將清拆的唐樓群一樣，「石屋家園」亦曾為民居，落成於1940年代末香港重光後。 喝咖啡時不住地想：論建築，類似的花崗石屋在香港並不罕見；論名氣，這裏也沒住過哪位政商名人，何以石屋能逃過清拆命運，在多番重建浪潮中被完整保留？

石屋家園附近片場林立 孕育無數影視紅星 保育歷史建築，不是單看建築工藝和歷史價值，也會衡量其地區價值和社會意義，評估建築在在當區歷史中扮演的角色。 那麼於龍城而言，石屋是怎樣的存在？又有何社會價值？答案就藏在咖啡館樓上的歷史展覽中。 石屋本身只是工人階級的民居，附近一帶都是寮屋；但石屋所在的侯王廟新村及何家園，卻有着年輕一代所不知道的輝煌工業史。 大眾總以為獅子山腳下的廣播道「五台山」是電視及廣播業的起點；但原來在廣播道開發之前，侯王廟新村一帶才是「第一代」的香港電影搖籃！

由片場到山寨廠 石屋家園見證九龍城發展 後來這些片場遷出，原址被分租為多間工廠，寮屋區之間混雜着五金廠的敲打聲、肥皂廠的香氣，還有製作塑膠與假古董的「山寨廠」。揹着孩子的母親們，一頭兼顧家務，一頭做着車衣、穿膠花等家庭代工。那時生活不富裕，一家人擠在小房子裏胼手胝足，卻洋溢無比溫情。 1984年《中英聯合聲明》簽署後，「三不管」的九龍城寨落入歷史終章，國際機場由啟德搬到赤鱲角，侯王廟新村的寮屋也在2001年清拆，倖存的石屋成為三級歷史建築，2015年活化為集冰室及文物探知中心於一體的「石屋家園」，繼續服務街坊。

微風輕吹，綠葉搖曳，咖啡飄香，石屋上「藍恩記」工業招牌傲然佇立。石屋家園的美，不在於建築多獨特，故事多傳奇；那些藏於石紋背後的生活印記──與戰後移民並肩、被電影菲林包圍、為生活拼搏的時光，才是比花崗石更堅固更深沉的家園底色。 石屋家園地址 九龍城聯合道133號 石屋家園開放時間 10am-5:30pm；（石屋咖啡冰室）8am–6pm，逢星期一休息 石屋家園導賞團 逢星期二至六10:30am及2:30pm，星期日2:30pm，費用全免，須致電或短訊2325 0111預約 西洋菜街歷史｜旺角點解舊稱「芒角」？ 「菜」字尾街名留農村痕跡