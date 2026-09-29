iPhone18 Pro｜周一鳴：接1503宗報案涉逾3000萬 所有被盜用交易已取消

警務處處長周一鳴今日（9月29日）出席九龍城區議會會議，其間提到大批市民信用卡被盜用購買最新iPhone 18 Pro案件進展。他指，目前警方接獲1503宗有關騙案，涉款超過3000萬元，警方已要求取消所有涉案交易，因此被盜用的信用卡卡主、銀行及蘋果公司都未有損失。警方正繼續追查幕後團夥，並要求蘋果公司檢視其交易流程，避免蘋果公司在下月中另一款新手機預售時出現類似情況。
利用VPN「翻牆」技術隱藏IP地址
周一鳴表示，蘋果公司在網上交易過程中停用網上商貿保障措施，豁免了交易驗證，令騙徒乘機以非法取得的信用卡資料大量下單。調查發現，不法份子在案件中以翻牆技術即VPN，用虛擬私人網絡隱藏IP地址，提供虛假或不齊全的收貨人資料，企圖等待派件不成功後，蘋果公司電郵確認送貨地點時，再指定「跑腿」到公眾地方取貨。
詐騙宗數首佔整體罪案數字五成
另外，周一鳴指本港1至8月共錄得59,213宗罪案，按年升0.2%。當中詐騙案有29,670宗，按年升4.5%，詐騙宗數首次佔整體罪案數字五成，涉款按年升3.8%、至52億1000萬元。電話騙案超越網購騙案成最嚴重類別，佔詐騙案數字兩成七；其次為網購騙案，佔兩成三。
他表示電話騙案上月急升，單月錄得逾2000宗，當中八成為假冒客服騙案。警方分析發現當中四分三騙徒以本地電話撥出。他指現時租、借和賣電話並不構成罪行，即使警方拘捕電話卡登記人，被捕人可辯稱不知道對方以其電話號碼行騙，另現時每人可向每間電訊商登記最多10張電話卡，為詐騙集團提供行騙有利條件，期望聯同相關當局盡快修訂法例應對。