「毒友」被鐵錘擊頭後吸止痛暴斃　無業漢認罪判囚3年2個月

一名無業漢前年在佐敦街頭以鐵錘打「毒友」頭部11下，「毒友」同日送院不治。無業漢今日(29日)於高等法院承認兩項控罪，法官黎婉姫指他案底纍纍，出獄後短短一年內再度犯案，慣以暴力解決問題，是次亦屬有備而來的武力施襲，終判囚3年2個月。 被告巫泰峯(現年42歲)，無業，承認有意圖傷人及吸食危險藥物罪，於2024年7月28日在香港九龍油麻地庇利金街61至63號外非法及惡意傷害彭興，意圖對彭興造成嚴重身體傷害；另承認於2024年7月27日庇利金街63號2樓吸食冰毒。

直接死因為冰毒和可卡因影響 案情指，事主和一名女子於2024年7月28日凌晨，從油麻地庇利金街一大廈的單位落樓，被告尾隨並用錘子打事主的頭7次，同時怒罵事主，事主被打至坐在地上後再遭打頭4次，其後返回該單位，當時有人發現事主頭部流血，他則吸毒紓緩痛楚。至清晨5時，事主不省人事，救護員到場時已無呼吸，送院後不治。法醫指，事主的直接死因為冰毒和可卡因的影響，後腦雖有5處裂傷，但未有骨折或腦部受損，而手肘等部位的瘀傷亦非致命。

警員在單位內檢獲少量冰毒，並在何文田拘捕被告。他在錄影會面稱，認識事主數月，兩人常在涉案單位流連，並以「兄弟」相稱。案發前曾一同在該單位吸食約0.4克的冰毒，因事主在言談間趾高氣揚而觸怒被告，遂想襲擊事主以教訓對方，但無意殺害事主。 不應如此嚴重襲擊 報復屬不成比例 辯方求情指，涉案凶器只是一個鈍邊小鐵錘，死者被襲擊後仍能夠自行走回單位，而且死者死因是濫藥而非頭傷。辯方續稱，若非死者態度傲慢而被挑釁，也不會幼稚地向死者施襲，強調本案屬突發事件，並無事前預謀，而被告自知吸毒毁其人生，現已決定戒毒改過。

法官判刑時指，被告自稱受到死者挑釁，無人知曉有關細節，即使被告被激怒下犯案，他也不應如此嚴重襲擊事主，其報復屬不成比例。法官續指，有意圖傷人屬非常嚴重罪行，最高刑罰可判處終身監禁，法庭必須考慮公眾利益，判處具阻嚇性的刑罰。本案嚴重之處是被告深夜在公眾地方持械襲擊，以鐵錘打向死者頭部11次，並非完全無備而來。考慮到被告案底纍纍，因有意圖傷人罪服刑出獄後短短一年內再度犯下本案，可見被告慣以暴力解決問題，綜合考慮本案所有因素後，判囚3年2個月。

案件編號：HCCC199/2026