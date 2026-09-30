網上熱話｜灣仔跑步群組數十人夜遊 網民批行人路當私家跑道：要成條街就晒你哋

路跑風氣盛行，不少跑友均會相約集體跑步練習，更會穿越鬧市區域。近日有網民於在社交平台發帖，批評有關跑手在灣仔行人路上集體衝過，直斥他們將「鬧市行人路當正自己私家跑道」，譴責有關行為「冇同理心」，「為咗打卡，要成條街嘅人就晒你哋」，隨即引發網民熱議。 近日社交平台有跑手拍下影片，可數十名跑步群組參加者晚上相約在港島集體跑步，有攝影師陪同，期間眾人由灣仔修頓球場對出的軒尼詩道過馬路，及後於行人路在其他市民之間穿插，有跑手對鏡頭「擺pose」。眾人及後跑往灣仔海濱，最終返回市區「衝線」。

惟有網民在社交平台Threads引用該影片發文，對跑步群組在繁忙市區行人路上跑步表示不滿：「香港人成日笑廣場舞大媽霸佔公共空間、騎劫寧靜環境自High，咁呢班跑步X又有咩分別？」他指出該批跑手明知灣仔一帶行人路空間狹窄，但「仲要一大班人一齊衝過去」，「將鬧市行人路當正自己私家跑道」，認為他們「為咗自己威、為咗打卡，要成條街嘅人就晒你哋。講到尾，都係冇同理心」。 網民諷「成班大遷徙」 帖文引起網民熱議，有人同意樓主：「點會簡呢條路黎跑，要跑去海傍都搵條好啲嘅路線」、「一係就去公園運動場，一係就夜啲等條街無咁多人啦」、「真係鍾意跑步嘅，點會揀人多灰塵又多嘅大馬路跑，呢班人想威想打卡想show身材show生活態度show自己有幾chill有幾與眾不同。」、「成日有啲跑會，成百幾二百跑友霸晒條路，成班大遷徙咁」、「我都係跑步人，但呢啲一大班人擾人又為(打)卡行為真係令人討厭」、「呢班人鍾意到處show off，都係想玩Hyrox，不過有啲負擔唔起。」

亦有網民力撐跑步人士，「晚上行人稀疏，跑步又冇聲，其實阻街都係好輕微，幾秒時間好短，可以包容」、「喺市區跑步都係要顧及其他道路使用者，但用廣場大媽去相比就好牽強，廣場大媽何只係佔用公共空間，佢哋騷擾人嘅時間唔會係得嗰幾秒，仲要大大聲播住娘到爆啲歌。」