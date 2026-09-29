醫管局支援服務中心設中央廚房 冀打破「醫院餐難食」傳統印象

公立醫院對後勤和支援服務需求與日俱增，醫管局積極推動服務集中與自動化管理。位於東涌的醫院管理局支援服務中心已分階段投入服務，涵蓋4項病人和臨床支援，包括病人膳食、中央洗衣、緊急個人防護裝備和主要被服用品儲存，以及數據中心，料整座大樓使用量至今年底可接近七成。支援服務中心亦引進多項先進技術，如速涼烹調技術、首個自動化機械臂的被服存取系統等，透過集中處理餐膳與被服，不僅能大幅精簡人力工序、提升運作效率與服務質素，更可為各公立醫院騰出空間，改作臨床服務用途。
病人膳食方面，醫管局參考航空餐飲供應商經驗，利用速涼烹調技術與自動化系統操作，大規模生產餐膳。烹調過程中，食材煮熟並妥善包裝後，透過速涼機在兩小時內將食物溫度由攝氏75度迅速降至4度以下，隨後按訂單送往各間醫院進行翻熱。此技術能有效抑制細菌滋生，同時鎖住食材營養和味道。
中央廚房提供多元化餐膳，包括豬肉粥、雞中翼等日常菜式，並特別為有吞嚥困難的病人及兒童等不同群組研發專屬餐膳。現時中央廚房每日食物生產量約5噸，已為15間公立醫院提供服務，預計今年第四季將擴展至23間醫院。九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，透過統一控制食物品質，能讓菜式更為美味，盼改觀大眾對「醫院餐難食」的傳統印象。
中央洗衣房集中處理13間公院被服
中央洗衣房則全面導入高度自動化洗衣系統，配備全港首部附設機械臂與X光檢測器的自動化分揀系統。當系統檢測被服內藏有尖銳物件、筆等異物時，會自動辨識種類並將被服單獨抽出，交由人手檢查。此外，洗衣房亦引入無線射頻辨識技術，將被服按所屬醫院、類型及尺碼自動分類；配合本港首個自動化機械臂被服存取系統，將疊好的被服自動裝入籠車送回醫院，提升運作效率。中央洗衣房每年可處理高達3,316萬公斤衣物被服，現時已接收柴灣洗衣房及基督教聯合醫院洗衣房的服務，集中處理13間公立醫院的被服。
羅振邦指，目前中央廚房與中央洗衣房的產能，已能滿足醫管局整體服務需求約五成。透過集中化與自動化管理，不僅更具成本效益，亦能將各醫院原本用於後勤的空間騰出，按實際需要改為臨床或病人服務。