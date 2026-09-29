醫管局支援服務中心設中央廚房 冀打破「醫院餐難食」傳統印象

公立醫院對後勤和支援服務需求與日俱增，醫管局積極推動服務集中與自動化管理。位於東涌的醫院管理局支援服務中心已分階段投入服務，涵蓋4項病人和臨床支援，包括病人膳食、中央洗衣、緊急個人防護裝備和主要被服用品儲存，以及數據中心，料整座大樓使用量至今年底可接近七成。支援服務中心亦引進多項先進技術，如速涼烹調技術、首個自動化機械臂的被服存取系統等，透過集中處理餐膳與被服，不僅能大幅精簡人力工序、提升運作效率與服務質素，更可為各公立醫院騰出空間，改作臨床服務用途。

病人膳食方面，醫管局參考航空餐飲供應商經驗，利用速涼烹調技術與自動化系統操作，大規模生產餐膳。烹調過程中，食材煮熟並妥善包裝後，透過速涼機在兩小時內將食物溫度由攝氏75度迅速降至4度以下，隨後按訂單送往各間醫院進行翻熱。此技術能有效抑制細菌滋生，同時鎖住食材營養和味道。

中央廚房提供多元化餐膳，包括豬肉粥、雞中翼等日常菜式，並特別為有吞嚥困難的病人及兒童等不同群組研發專屬餐膳。現時中央廚房每日食物生產量約5噸，已為15間公立醫院提供服務，預計今年第四季將擴展至23間醫院。九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，透過統一控制食物品質，能讓菜式更為美味，盼改觀大眾對「醫院餐難食」的傳統印象。