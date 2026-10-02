【陪我講Shall We Talk】「心靈補給站Mental Recharge Station」快閃登陸馬鞍山新港城中心！邀請大家化身「心靈店員」一齊為彼此打打氣！

在繁忙的日常生活中，你有多久沒有好好停下來，為自己的心靈充下電？

我們在日常中所說的每一句話，都蘊含著不同的力量，能給身邊人帶來深遠的感受與影響。為響應2026世界精神衞生日，「陪我講Shall We Talk」將於 2026年10月9日至11日，一連三天在馬鞍山新港城中心 MOSTown 天幕廣場舉辦大型社區活動——「心靈補給站」！邀請全港市民一同化身「心靈店員」，在互動中學習成為彼此溫暖的陪伴者。

三大主題互動體驗專區 成為彼此溫暖的陪伴者

1. 心情整理架

讓大家認識日常對話的影響力。透過整理「心情整理架」上的貨品，讓大家理解不同話語所帶來的心理感受，從而學會在日常生活中善用正面話語，給予身邊人適時的關懷與支持。

2. 心靈 Chill 櫃

這是一個讓大家放慢腳步、聆聽內心的寧靜空間，大家可以細味心靈金句，透過分享這些正能量語句，引導大家察覺情緒，在繁忙的生活中找回內心的共鳴與安定。

3. 心靈加油站

加油站為大家的心靈注滿能量！大家可以按次序蓋上不同顏色的印章，完成「心靈補給站」收藏明信片！

4.療癒體驗工作坊

是次活動特別聯同新生精神康復會、善導會及心大心細慈善基金夥伴合作，舉辦多場療癒身心的主題工作坊：

情緒香氛小屋： 邀請大家親手調配屬於自己的「能量瓶」並配上正向語句，尋回當下的呼吸與連結。

療癒馬賽克： 利用色彩斑斕的馬賽克片製作專屬杯墊，體會生活中每個獨特、交錯的片段，拼湊出此刻獨一無二的完整模樣，帶來內心的平靜。

情緒森林： 結合 dayday330「身、心、靈」健康理念，運用永生苔蘚、花材與沙石於玻璃樽內築起專屬微型森林，打造屬於自己的「心靈避風港」。



各個體驗工作坊均設有現場預約籌名額及排隊名額，詳情可向現場職員查詢。

集齊指定「正能量」換領限定紀念品

凡參與現場互動，即可獲得「正能量儲值卡」，集齊四種指定「正能量」，即可換領心靈禮品套裝！