國慶黃金周｜政府料10.4傍晚為回港高峰　金巴皇巴最密1至2分鐘一班

國慶黃金周將至，特區政府節慶安排跨部門工作小組表示，預計各陸路口岸的人流及車流將顯著增加，尤其星期日(4日)下午至傍晚時段預期將是回港高峰，公共運輸服務的等候時間會較長。運輸署呼籲跨境出行人士及早妥善計劃行程，預留充裕交通時間，盡量避免於繁忙時間出行，並注意主要車站和口岸廣播的最新資訊。

署方已督導本地及跨境公共運輸服務營辦商，在內地國慶黃金周期間加強服務，包括：