國慶黃金周｜政府料10.4傍晚為回港高峰　金巴皇巴最密1至2分鐘一班

國慶黃金周將至，特區政府節慶安排跨部門工作小組表示，預計各陸路口岸的人流及車流將顯著增加，尤其星期日(4日)下午至傍晚時段預期將是回港高峰，公共運輸服務的等候時間會較長。運輸署呼籲跨境出行人士及早妥善計劃行程，預留充裕交通時間，盡量避免於繁忙時間出行，並注意主要車站和口岸廣播的最新資訊。
署方已督導本地及跨境公共運輸服務營辦商，在內地國慶黃金周期間加強服務，包括：
香港鐵路有限公司會在9月30日至10月7日期間的不同時段，因應乘客需求加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務；
廣深港高速鐵路香港段將加開列車車次來往香港西九龍站及指定內地站點，詳見12306.cn網站；
加強港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)及落馬洲—皇崗穿梭巴士(皇巴)的服務班次，在跨境人流最高峰時段，分別可加密至平均約每1分鐘及2分鐘開出一班；
增發跨境直通巴士配額以加強服務；及
連接各陸路口岸的本地專營巴士B線的班次亦會提升至高於一般周末的水平，相關營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求。
考慮非繁忙時間出行
運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線的等候時間或會較長，乘客應盡量避免於繁忙時間出行。乘客應在候車期間遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。計劃乘坐跨境巴士的人士亦應提早預訂車票。
使用港珠澳大橋往返珠海的人士請留意，自連接大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋停用後，珠海口岸及附近道路在假期高峰時段的交通均十分繁忙，請盡量使用公共運輸服務，提早計劃行程，預留充裕交通時間並耐心等待。
駕駛跨境私家車出入境人士請注意，落馬洲管制站及深圳灣口岸亦會視乎現場交通情況，在內地國慶黃金周期間實施特別交通安排，以便保障公共運輸車輛暢順地進入上述口岸，跨境私家車在車流高峰期或需較長時間輪候通過口岸。駕駛人士請特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。如遇交通受阻，請保持忍讓及遵從現場警務人員的指示。