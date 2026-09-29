貿發局秋季四大科技展10月登場　展商推校內球賽AI直播系統

在貿發局的科技展上，有展商推出專為校內賽事設計的即時直播系統，讓家長能隨時隨地觀看比賽直播。公司代表表示，這項技術未來不僅能應用於各類球類運動，更有望推廣至不同的草地球場及專業場館。此外，亦有展商帶來結合人工智慧(AI)的下肢外骨骼產品，透過智慧偵測地形與自動提供助力，有效協助行山及跑步愛好者節省體力。 香港公司「瑪迪」與內地企業合作研發出一套全新的直播鏡頭設置「Steam Camera」，讓學校能在校內比賽時自行於球場架設。這套系統除了能夠直播球賽外，還能在球員入球的瞬間自動進行即時重播，並全方位追蹤球員的跑動軌跡與球的行進路線，讓觀眾無論在現場或觀看重播時，都能隨時掌握精彩的比賽細節與運作過程。

瑪迪業務經理鄧俊安表示，現時香港僅有最頂尖的球場才備有直播系統，但他們認為學生同樣有紀錄自身表現的需求，因而研發出能在任何球場使用的直播系統。他透露，該系統將於10月在學校試行，並期望未來能推廣至城市中大大小小的草地球場及各類球場。此外，這項技術不僅適用於足球，亦涵蓋籃球、網球等多種主流球類項目，展現出廣闊的市場潛力；目前團隊也正積極推進最新「AI旁述」技術。

AI外骨骼自動偵測坡度 助行山省力 另一間創科公司「威格斯科技」則推出結合 AI 的下肢外骨骼產品。公司代表楊先生表示，該產品的優勢在於重量僅約2.2公斤，整體結構輕便且易於穿戴與拆卸，收納時只需將主機與腿桿合一即可輕鬆攜帶。他又指出，該裝備配備了鏡頭與雷達系統，能夠自動檢測地形變化；當使用者在登山途中遇到坡度變陡的情況時，系統會自動偵測並即時調整適當的助力大小。 楊先生提到，他們的下肢外骨骼產品已在國內推出租賃業務，專門針對許多到景區遊玩、想行山但又不想太累的遊客提供服務。而香港不只有大量行山愛好者，亦有不少旅客喜愛行山，因此在香港推行租賃服務極具發展潛力。

貿展局四大科技展 兩間展商的產品將在貿發局的科技展上展出。貿展局將於10月13日起舉辦秋季四大科技展，涵蓋電子展、電子組件展及兩大燈展。展會預計匯聚超6,200家參展商，覆蓋28個國家及地區，展示消費電子、人工智能機械人、智慧城市及智能照明等產品與技術。

香港貿易發展局副總裁朱耀昌表示，今屆展會重點升級創科展示板塊，全新增設「未來產業館」，聚焦未來計算、未來製造、未來健康生活、量子科技與微電子科技五大核心領域，吸引約 100 家展商參與，主打「科研落地、產業對接」。同時，為配合特區政府的「內地企業出海專班」政策，展會設立了「出海全球通專區」，整合金融、法律、會計及保險等專業服務，提供一對一諮詢，一站式協助企業穩步拓展國際市場。 香港貿易發展局副總裁兼電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄則指出，在全球AI及高端科技產品需求爆發的帶動下，香港 2026 年的電子產品出口增幅預計高達 42% 至 47%，將突破歷史紀錄。數據顯示，今年首八個月本港電子產品出口額高達 3,8167 億元，按年大增 52.8%，佔本港整體出口比重高達 80.3%，成為本港外貿最核心的增長動力。作為全球最大集成電路出口地，業界對後市保持樂觀，未來 AI 終端設備與高端半導體的發展將持續帶動出口增長。