海關落馬洲截24歲男子　揭褲袋藏1萬元瀕危雙頭龜

香港海關昨日(28日)在落馬洲支線管制站檢獲一隻非法進口、懷疑屬受管制瀕危物種活龜，估計市值約一萬元。

海關人員昨日在上述管制站入境大堂截查一名24歲抵港本地男旅客，經檢查後在其褲袋內檢獲該隻活龜。漁護署人員到場查驗後，初步鑑定該隻活龜屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。案件已轉交漁護署跟進調查。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶 [email protected]或網上表格舉報懷疑走私活動。