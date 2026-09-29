萬聖節2026｜旅發局首辦「香港萬聖月」　5地一連3個周六辦街頭派對

即將踏入10月，一年一度的萬聖節也即將到臨。香港旅遊發展局今年擴大萬聖節慶推廣活動規模，首度推出「香港萬聖月」，月中開始一連3個周六在熱門旅遊地區舉辦萬聖節街頭派對，活動包括「怪物巡禮」、音樂表演派對和設有打卡裝置等。旅發局又聯同城巴和香港電車，分別推出萬聖節開篷巴士及主題派對電車，穿上節日裝扮的市民在該3個周六可免費乘搭。當局期望塑造香港成萬聖節氣氛最濃厚的亞洲城市，讓旅客要慶祝便會想起香港。

皇后像廣場萬聖節裝置每晚亮燈 每到10月底，本港便陷入一片熱鬧的萬聖節狂歡氣氛之中。旅發局今年聯同置地公司、蘭桂坊協會、信和集團、朗豪坊和啟德體育園，首度推出「香港萬聖月」的一系列慶祝活動，多個熱門旅遊地區下月17日起連續3個周六，會同步舉辦萬聖節街頭派對。 中環皇后像廣場和遮打道行人專用區一帶，屆時將設有萬聖幻境主題裝置，包括巨型眼球、神秘門廊等，每晚亮燈；同時設有戶外音樂派對、親子嘉年華等主題活動，萬聖節正日晚上更會舉行大型角色扮演派對。附近著名酒吧區蘭桂坊就有「怪物快閃巡禮」，市民和旅客可透過互動、街頭直播和主題打卡裝置等參與其中，亦能透過主題拍照區及投入唱片騎師音樂表演等，感受蘭桂坊的夜生活氣氛。

朗豪坊對開派軟雪糕 在維港的另一邊，尖沙咀麼地道花園同期將舉行融合角色扮演文化、電音派對和街頭嘉年華元素的萬聖節活動，3個周六依次會以動漫、中外經典電影和萬聖節為主題，配合「鬼馬市集」、小食攤檔、變裝與面部彩繪體驗，讓市民與旅客一同投入，同場另設特色霓虹打卡位。至於旺角商場朗豪坊對開，就會有由藝術家創作的一系列港式妖怪角色，以及大型紅色公共小巴造型裝置「旺角妖巴」，把香港地道文化重新演繹為創意萬聖節體驗。現場亦會舉行街頭音樂狂歡派對，請來香港霹靂舞代表、本地樂隊與唱片騎師演出，結合街舞、街頭表演、變裝打卡等元素，又會免費派發萬聖節限定軟雪糕。

啟德體育園在該3個周六，會在美食海灣上演萬聖節主題角色扮演、廣東金曲派對和街舞表演等，同時有大型「嘩鬼出巡」，以及設有霓虹燈光裝置及寵物打卡專區，正日則同時舉行” trick or treat”活動等。兩大主題樂園的年度萬聖節活動目前已開始，旅發局稱有關活動與全城萬聖節節慶氣氛相呼應，能為「香港萬聖月」增添更多體驗。

萬聖節裝扮可免費搭主題開篷巴電車 除固定地點的節慶活動，旅發局將分別聯同城巴和香港電車推出萬聖節夜間免費體驗。其中城巴於該3個周六會開辦萬聖節限定開篷觀光巴士路線，穿梭「香港萬聖月」5個街頭派對地點，香港電車同期也會把兩輛派對電車包裝成萬聖節派對電車，晚上來往上環西港城至銅鑼灣，穿上節日裝扮的市民屆時可免費乘搭有關城巴開篷巴士和派對電車。 旅發局總幹事劉鎮漢表示，過往萬聖節活動多集中在10月30或31日於個別場地舉行，當局今年決定把有關活動升級為橫跨全城、為期一個月的「香港萬聖月」，盼進一步推高節慶氣氛。他期望將香港塑造成萬聖節氣氛最濃厚的亞洲城市，使旅客要慶祝萬聖節、要參與變裝派對，就會想起要來香港。蘭桂坊集團主席盛智文指，屆時到訪餐廳和會所的市民都會同樣感受到氣氛，他亦鼓勵參加者打扮，「不想你帶著正常的樣貌。」

旅發局指，西九文化區、大館等多區在「香港萬聖月」期間，同樣會設有大型萬聖節主題裝置及推出應節活動，當局已推出專題網頁整合各區應節活動和打卡點等。