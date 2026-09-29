全球最大幻覺博物館登陸山頂　設「叮叮」與酒樓港式主題幻覺裝置

全球最大規模的私營博物館品牌「幻覺博物館」即將首度登陸香港，於今個秋季在山頂廣場正式揭幕。這座佔地超過一萬一千平方呎的全新博物館，將成為品牌於亞洲規模最大的分館。場內設有逾50個玩味十足的展品，糅合藝術、科學與心理學，透過沉浸式幻覺空間、互動藝術裝置、全息影像及視覺幻覺圖像，讓遊人遊走於真假難辨的奇妙世界。
展館的矚目亮點包括置身鏡像交錯空間、感受無數倒影向四方無限延伸的「無限延伸房間」；在房間兩端來回走動、體驗身形瞬間變大縮小的「艾姆斯房間」；在旋轉隧道的天旋地轉衝擊下挑戰平衡感的「渦旋隧道」；以及將頭部探上餐桌、讓身體瞬間消失並拍下玩味照片的「盤中頭顱」。
港式藝術裝置「茶樓幻境」
另外，香港館更有專屬藝術裝置，如以擁有120年歷史的香港標誌性交通工具「叮叮」電車為主題的「失重空間」，以及將視覺幻覺融入點心酒樓場景的藝術裝置「茶樓幻境」。
創辦人：點燃好奇心
香港幻覺博物館共同創辦人Sébastien Blondeau與Jeremy Weltmann 表示，非常高興能將博物館帶到山頂廣場，把充滿驚喜與玩味的幻象世界帶到富有活力的香港都市。
他們指出，幻覺博物館將顛覆訪客感官，引領大家探索視覺奇觀，非常適合與親朋好友打卡留念並締造美好回憶，同時希望每位訪客從踏進博物館到旅程結束，都能被點燃好奇心，帶著歡笑與驚喜滿載而歸。