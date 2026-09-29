全球最大幻覺博物館登陸山頂　設「叮叮」與酒樓港式主題幻覺裝置

全球最大規模的私營博物館品牌「幻覺博物館」即將首度登陸香港，於今個秋季在山頂廣場正式揭幕。這座佔地超過一萬一千平方呎的全新博物館，將成為品牌於亞洲規模最大的分館。場內設有逾50個玩味十足的展品，糅合藝術、科學與心理學，透過沉浸式幻覺空間、互動藝術裝置、全息影像及視覺幻覺圖像，讓遊人遊走於真假難辨的奇妙世界。

展館的矚目亮點包括置身鏡像交錯空間、感受無數倒影向四方無限延伸的「無限延伸房間」；在房間兩端來回走動、體驗身形瞬間變大縮小的「艾姆斯房間」；在旋轉隧道的天旋地轉衝擊下挑戰平衡感的「渦旋隧道」；以及將頭部探上餐桌、讓身體瞬間消失並拍下玩味照片的「盤中頭顱」。