五園口腔72歲職員為顧客檢查口腔　認無牌從事牙醫保釋候判

香港牙醫學會早前聘請「神秘顧客」光顧北角五園口腔，獲店內一名職員提供諮詢和進行口腔掃描，並建議其到深圳分店照X光和接受美白牙齒療程。涉事72歲職員周二在東區裁判法院承認一項「未經註冊為牙醫的人以牙醫身分執業」罪，案件押後至下月21日判刑，以待索取社會服務令報告，其間獲准以1,000元保釋外出。

提到治療須赴深圳進行

72歲被告朱賢被控於今年7月7日，在北角英皇道金山閣地下3號舖五園口腔內，並非註冊牙醫，而在香港以牙醫身分執業。案情指，兩名公關公司員工受香港牙醫學會聘請，在案發當日以「神秘顧客」身份到訪案發地點，獲被告接待，當時被告稱不會在店內進行牙科治療，而須前往深圳灣分店進行，但仍會提供諮詢服務。

被告其後又帶其中一名「神秘顧客」到牙科椅，為其進行口腔掃描，其後用電話拍下顯示在螢幕上的影像，表示會發送至內地分店分析。被告隨後亦分別建議兩人照X光和進行牙齒美白療程。兩名顧客其後離開。