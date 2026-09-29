五園口腔72歲職員為顧客檢查口腔　認無牌從事牙醫保釋候判

香港牙醫學會早前聘請「神秘顧客」光顧北角五園口腔，獲店內一名職員提供諮詢和進行口腔掃描，並建議其到深圳分店照X光和接受美白牙齒療程。涉事72歲職員周二在東區裁判法院承認一項「未經註冊為牙醫的人以牙醫身分執業」罪，案件押後至下月21日判刑，以待索取社會服務令報告，其間獲准以1,000元保釋外出。
提到治療須赴深圳進行
72歲被告朱賢被控於今年7月7日，在北角英皇道金山閣地下3號舖五園口腔內，並非註冊牙醫，而在香港以牙醫身分執業。案情指，兩名公關公司員工受香港牙醫學會聘請，在案發當日以「神秘顧客」身份到訪案發地點，獲被告接待，當時被告稱不會在店內進行牙科治療，而須前往深圳灣分店進行，但仍會提供諮詢服務。
被告其後又帶其中一名「神秘顧客」到牙科椅，為其進行口腔掃描，其後用電話拍下顯示在螢幕上的影像，表示會發送至內地分店分析。被告隨後亦分別建議兩人照X光和進行牙齒美白療程。兩名顧客其後離開。
獲月薪1萬聘用負責接待
警方和衞生署同月23日到案發地點採取聯合執法行動，並拘捕當時在店內的被告，他在警誡下承認有使用相關儀器為顧客檢查，以及承認自己不是香港註冊牙醫。行動期間警方亦致電香港牙醫管理委員會，獲確認被告在香港不是註冊牙醫。辯方求情指，被告受診所以月薪約1萬元聘用，主要負責接待，當日是他首次用儀器為顧客檢查。香港牙醫學會今年7月召開記者會指，發現有境外牙科連鎖店職員涉嫌在港非法行醫診斷，以及誤導人接受非必要治療。