科技園公司聯杭實集團簽署合作諒解備忘錄 深化低空經濟與商業航天產業協作

科技園公司與杭實集團今日(29日)在香港科學園聯合主辦「杭州空天一體化、國際化啟動禮暨杭州創新孵化中心開幕儀式」，並簽署《空天科技與產業戰略合作諒解備忘錄》。雙方聚焦企業國際化服務、產業生態與場景合作，以及低空經濟及商業航天產業協同三大方向，連接香港的國際創科網絡與杭州的產業資源，推動低空經濟、商業航天及相關技術的應用和成果轉化。

活動匯聚兩地政府、企業、高等院校、科研機構、投資及專業服務界近300名代表，透過企業展示、主題演講及圓桌交流，探討太空智能與低空經濟融合發展的機遇，並搭建產業、資本與國際資源的對接平台。雙方簽署的《空天科技與產業戰略合作諒解備忘錄》，將以集立體觀測、在軌智能、全域互聯和即時服務於一身的太空智能網絡「靈境星座」項目為牽引，推動「杭州創新孵化中心」升級延伸為「杭港空天科技與產業合作中心」。雙方亦探討未來牽頭成立「星空科技産業聯盟」，面向海內外空天及低空企業、高等院校和科研機構等開放，促進技術協同、場景開放、企業培育、資本對接及國際合作。