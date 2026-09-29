26年前捲菲律賓藏毒案囚終身 鄧龍威獲釋返港

港人鄧龍威26年前在菲律賓涉藏毒案，被判囚終身監禁，他一直指是自己是在服冤獄。鄧龍威已獲釋，今日(29日)在入境處人員陪同下返回香港。政府表示，就一名在菲律賓完成服刑的港人的求助個案，在外交部駐港特派員公署、中國駐菲律賓大使館、入境處協助在外香港居民小組，以及香港駐新加坡經濟貿易辦事處的大力協助下，該名港人今日在入境處人員陪同下返回香港。
鄧兄：針唔拮到肉唔知痛
鄧龍威的兄長鄧龍彪在社交平台發帖文，上載了一張在機場迎接鄧龍威的照片，指已安排鄧龍威作身體檢查，再回家休息，「迎接新生命」。他感謝中國外交部駐香港公署、中國駐菲律賓大使館、特區政府、律師謝偉俊、入境處和機管區協助；又多謝「一路以嚟關心、幫助威仔嘅朋友」。他又形容：「針唔拮到肉唔知痛，受苦26年有多，老天爺都放過了吧，花生友們把口可以放吓」。
政府今晚發稿表示，自入境處在2003年接獲鄧龍威的家人求助後，多年來一直與公署及駐菲大使館保持緊密聯繫，為他及其家屬盡力提供可行協助。駐菲大使館亦高度關注個案，在鄧龍威服刑期間多次派員探望，主動與當地司法部門接觸以跟進情況。
入境處得悉該名港人於當地完成服刑後，與駐菲大使館積極與菲律賓當局跟進，並即時為鄧龍威簽發回港證件，以加快整體遣返程序。小組亦派員前往菲律賓，與駐菲大使館及菲律賓當局協調相關遣返安排。鄧龍威在入境處人員的陪同下，已於今日安全返港。
政府感謝公署及駐菲大使館就該名港人能在獲釋後盡快回港提供的支援與協助，入境處會繼續跟進個案，為鄧龍威提供可行協助。
謝偉俊：慶幸今天終能劃上句號 冀關注其他在菲服刑港人
多年來協助鄧龍威的前立法會議員謝偉俊晚上在社交平台發文指，上週知悉鄧龍威今天可回港；雖未能趕及中秋回港人月兩圓，但望穿秋水終捱過二十多年冤獄。謝偉俊又指，幫鄧龍威回港，是他在立法會多年工作及願望，惟可惜任滿尚待完成；慶幸有始有終，今天終能劃上句號。
他表示，據悉除鄧龍威以外，目前尚有多位香港居民，在菲服刑期滿後，因種種原因尚未能回港；祈望特區政府和其他議員能繼續關注，協助他們早日歸來。
他又順帶衷心感謝駐菲中國大使館上上下下，保安局局長、入境處處長及同事們多年協助，近月更密鑼緊鼓，不停催促菲方有關部門，加快處理身份認證及回港手續。鄧龍威關注組多年奔走兩地、不辭勞苦，居功不少。