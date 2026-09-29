26年前捲菲律賓藏毒案囚終身 鄧龍威獲釋返港

港人鄧龍威26年前在菲律賓涉藏毒案，被判囚終身監禁，他一直指是自己是在服冤獄。鄧龍威已獲釋，今日(29日)在入境處人員陪同下返回香港。政府表示，就一名在菲律賓完成服刑的港人的求助個案，在外交部駐港特派員公署、中國駐菲律賓大使館、入境處協助在外香港居民小組，以及香港駐新加坡經濟貿易辦事處的大力協助下，該名港人今日在入境處人員陪同下返回香港。

鄧龍威的兄長鄧龍彪在社交平台發帖文，上載了一張在機場迎接鄧龍威的照片，指已安排鄧龍威作身體檢查，再回家休息，「迎接新生命」。他感謝中國外交部駐香港公署、中國駐菲律賓大使館、特區政府、律師謝偉俊、入境處和機管區協助；又多謝「一路以嚟關心、幫助威仔嘅朋友」。他又形容：「針唔拮到肉唔知痛，受苦26年有多，老天爺都放過了吧，花生友們把口可以放吓」。

政府今晚發稿表示，自入境處在2003年接獲鄧龍威的家人求助後，多年來一直與公署及駐菲大使館保持緊密聯繫，為他及其家屬盡力提供可行協助。駐菲大使館亦高度關注個案，在鄧龍威服刑期間多次派員探望，主動與當地司法部門接觸以跟進情況。

入境處得悉該名港人於當地完成服刑後，與駐菲大使館積極與菲律賓當局跟進，並即時為鄧龍威簽發回港證件，以加快整體遣返程序。小組亦派員前往菲律賓，與駐菲大使館及菲律賓當局協調相關遣返安排。鄧龍威在入境處人員的陪同下，已於今日安全返港。