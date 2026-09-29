又一城24/7 FITNESS出現老鼠　食環署即日巡查　發消除蟲鼠通知

有網民日前在九龍塘又一城 24/7 FITNESS 內發現一隻老鼠伏在地氈上，隨即拍片並上載至社交平台。食環署今日（29日）表示，署方接獲相關鼠患投訴後，即日已派員到涉事店舖及商場進行實地視察。雖然健身中心內未有直接發現鼠蹤，但署方在商場範圍內發現潛在的蟲鼠侵擾情況，已即時向商場物業管理公司發出「消除蟲鼠通知」以要求盡快改善，同時亦向負責人提供防鼠及滅鼠的專業建議。

檢控綠楊坊超級市場相關負責人

綠楊坊超級市場亦出現鼠患事件，食環署表示，巡查發現處所食物室內潔淨狀況欠佳，已對相關負責人提出檢控，並發出「消除蟲鼠通知」，要求採取必要的改善措施。