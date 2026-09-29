又一城24/7 FITNESS出現老鼠　食環署即日巡查　發消除蟲鼠通知

有網民日前在九龍塘又一城 24/7 FITNESS 內發現一隻老鼠伏在地氈上，隨即拍片並上載至社交平台。食環署今日（29日）表示，署方接獲相關鼠患投訴後，即日已派員到涉事店舖及商場進行實地視察。雖然健身中心內未有直接發現鼠蹤，但署方在商場範圍內發現潛在的蟲鼠侵擾情況，已即時向商場物業管理公司發出「消除蟲鼠通知」以要求盡快改善，同時亦向負責人提供防鼠及滅鼠的專業建議。
檢控綠楊坊超級市場相關負責人
綠楊坊超級市場亦出現鼠患事件，食環署表示，巡查發現處所食物室內潔淨狀況欠佳，已對相關負責人提出檢控，並發出「消除蟲鼠通知」，要求採取必要的改善措施。
外賣食物疑發現異物
至於青衣食肆外賣食物懷疑發現異物的事件，署方除已安排巡查外，並嘗試聯絡投訴人，了解食物由製作、包裝至交付的過程，客觀調查事件經過，依法跟進。
食環署表示，一直採取風險為本的巡查及執法策略，近期亦主動展開針對大型連鎖超級市場的突擊巡查。食物業經營者有責任確保食物安全及處所衞生，並持續採取有效措施預防蟲鼠及食物污染。政府的巡查及執法不能取代經營者的日常衞生管理責任。防治鼠患須按不同場地的管理責任，採取相應措施。
食環署指，主要負責其職責範圍內公眾地方的防鼠滅鼠工作，其他政府部門則負責各自管理場所的防鼠滅鼠工作，食環署會提供專業技術支援，並按需要與有關部門協作。至於私人處所，包括商場、健身中心及住宅，其日常環境衞生及防治鼠患工作，主要由業主、處所負責人及物業管理公司承擔。署方會因應投訴及具體風險情況提供專業意見，並在有需要時依法採取行動。
《滅鼠約章》擴展至商場
為推動私人處所主動參與防治鼠患，食環署已將《滅鼠約章》擴展至商場，鼓勵業主、營運者及物業管理公司做好日常巡查、環境管理及防鼠工作。根據署方早前公布的數字，截至今年九月，已有約130個商場機構及團體參與，涉及約8 200間商戶。署方亦會提供技術支援，協助參與機構持續改善防鼠工作。
署方強調，防治鼠患有賴政府、業界、物業管理公司及市民共同參與。各方必須從老鼠「食、住、行」三方面着手，斷絕食物來源、清除匿藏地點及堵塞活動通道，從源頭減低鼠患風險，共同維護環境衞生。