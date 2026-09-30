支援服務中心設中央廚房 醫管局冀改「醫院餐難食」印象

不少市民對「醫院餐難食」有刻板印象。醫管局位於東涌的支援服務中心設有中央廚房，引入速涼烹調技術及自動化系統，統一生產餐膳，已為15間公院供餐。中心亦設中央洗衣及數據中心等設施，投入運作一年以來已分階段啟用，料年底整體使用率接近七成。醫管局期望透過集中管理及品質控制提升餐膳質素，改變大眾對醫院膳食的傳統印象，同時藉集中處理被服提升效率，並騰出醫院後勤設施空間作臨床及病人服務用途。

中心涵蓋病人膳食、中央洗衣、緊急個人防護裝備及主要被服用品儲存，以及數據中心等4項病人及臨床支援服務。病人膳食方面，醫管局參考航空餐飲供應商經驗，利用速涼烹調技術及自動化系統大規模生產餐膳。食材煮熟並包裝後，會透過速涼機於兩小時內將溫度由攝氏75度迅速降至4度以下，再按訂單送往各醫院翻熱。技術可抑制細菌滋生，並保留食材營養及味道。