支援服務中心設中央廚房 醫管局冀改「醫院餐難食」印象

不少市民對「醫院餐難食」有刻板印象。醫管局位於東涌的支援服務中心設有中央廚房，引入速涼烹調技術及自動化系統，統一生產餐膳，已為15間公院供餐。中心亦設中央洗衣及數據中心等設施，投入運作一年以來已分階段啟用，料年底整體使用率接近七成。醫管局期望透過集中管理及品質控制提升餐膳質素，改變大眾對醫院膳食的傳統印象，同時藉集中處理被服提升效率，並騰出醫院後勤設施空間作臨床及病人服務用途。
中心涵蓋病人膳食、中央洗衣、緊急個人防護裝備及主要被服用品儲存，以及數據中心等4項病人及臨床支援服務。病人膳食方面，醫管局參考航空餐飲供應商經驗，利用速涼烹調技術及自動化系統大規模生產餐膳。食材煮熟並包裝後，會透過速涼機於兩小時內將溫度由攝氏75度迅速降至4度以下，再按訂單送往各醫院翻熱。技術可抑制細菌滋生，並保留食材營養及味道。
中央廚房提供多元化餐膳，包括豬肉粥、雞翼等日常菜式，亦為吞嚥困難病人及兒童等不同群組研發專屬餐膳。現時中央廚房每日生產約5噸食物，已為15間公立醫院供餐，預計今年第四季擴展至23間。九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，透過統一管理及品質控制，可提升餐膳水準，期望改變大眾對「醫院餐難食」的傳統印象。
中央洗衣房處理13間公院被服
中央洗衣房採用高度自動化洗衣系統，配備機械臂及X光檢測器，可自動識別並抽出藏有尖銳物件等異物的被服，再交由人手檢查。洗衣房亦引入無線射頻辨識技術，按醫院、類型及尺碼自動分類被服，並透過自動化機械臂存取系統將被服裝車送回醫院；設施每年可處理高達3,316萬公斤衣物及被服，現集中處理13間公立醫院的被服。
羅振邦稱，目前中央廚房及中央洗衣房產能已可滿足醫管局整體服務需求約五成。透過集中化及自動化管理，不僅提升成本效益，亦可騰出醫院原用作洗衣及物資儲存等後勤設施空間，按需要改作臨床及病人服務用途。