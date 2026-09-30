中醫醫院加推五項專病治療 內服外治應對濕疹與亞健康

愈來愈多港人選擇以中醫治療疾病及調理身體。香港中醫醫院於今年7月底推出首輪「中風後治療」及「下腰痛治療」專病項目，截至9月18日已分別錄得逾600及700服務人次。院方即日起再推出5個專病項目，涵蓋濕疹、亞健康、面癱、更年期綜合症及功能性胃腸病，由相關領域專家團隊按病人病情及體質，制定個人化綜合治療方案。

新推5個專病項目，「皮膚濕疹病」為被中醫診斷為濕瘡，或出現皮膚潮紅、脫屑，以及皮損有融合和滲出傾向等症狀的患者而設。主診中醫師會按患者病情評估透過內服中藥、外洗及針灸等療法紓緩瘙癢，促進皮膚修復。