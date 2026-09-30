中醫醫院加推五項專病治療 內服外治應對濕疹與亞健康

愈來愈多港人選擇以中醫治療疾病及調理身體。香港中醫醫院於今年7月底推出首輪「中風後治療」及「下腰痛治療」專病項目，截至9月18日已分別錄得逾600及700服務人次。院方即日起再推出5個專病項目，涵蓋濕疹、亞健康、面癱、更年期綜合症及功能性胃腸病，由相關領域專家團隊按病人病情及體質，制定個人化綜合治療方案。
新推5個專病項目，「皮膚濕疹病」為被中醫診斷為濕瘡，或出現皮膚潮紅、脫屑，以及皮損有融合和滲出傾向等症狀的患者而設。主診中醫師會按患者病情評估透過內服中藥、外洗及針灸等療法紓緩瘙癢，促進皮膚修復。
高級中醫師黎詠虹表示，西醫較常以外用類固醇藥膏或生物製劑等治療濕疹；中醫則透過內服中藥改善皮膚症狀，同時調節免疫系統，減低病情復發及惡化風險。她指出，除免疫系統外，飲食習慣及情緒壓力亦會影響濕疹復發，中醫師在治療期間會持續評估整體療效，以確保病情受控。
中醫結合膳食全方位改善亞健康狀態
面對生活節奏急速及工作壓力增加，「亞健康」狀態趨普遍。中醫內科門診為18歲以上、持續3個月以上出現慢性疲勞、睡眠障礙或情緒煩躁等症狀的市民提供體質調理服務。項目結合營養師的膳食指導，以及健康專員就飲食、作息、運動和情志管理提供建議，多管齊下助病人改善體質及生活質素。
顧問中醫師馬劍穎表示，雖然「亞健康」未達疾病診斷標準，但據世界衛生組織數據顯示，全球約75%人口處於亞健康狀態，近年愈來愈多市民關注相關問題。中醫治療主要從體質入手，協助患者調理至平和體質，從而改善亞健康狀況。
其餘3個專病項目分別針對面癱、更年期綜合症及功能性胃腸病。香港中醫醫院行政總監卞兆祥表示，功能性胃腸病不僅與腸胃功能有關，亦與神經系統息息相關。患者在壓力大或情緒緊張時，病情往往會加劇，因此中醫會透過調理肝腎，既改善腸胃症狀，亦有助紓緩情緒及改善睡眠質素。
至於更年期綜合症，卞兆祥指出，不少女性出現相關症狀時，誤以為屬正常老化現象而未有求診，忽略及早治療的重要性，呼籲有需要人士及早接受治療。
收費方面，項目分為政府資助服務及市場導向服務。政府資助服務的中西醫診症及中醫治療每次收費250元；市場導向服務的門診診症收費介乎450至790元，中醫治療則介乎250至630元。市民即日起可透過電話專線或WhatsApp預約5個專病治療項目。