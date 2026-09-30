國慶黃金周料129萬旅客訪港 4萬屬團客 料六成過夜

十一國慶黃金周將至，旅議會總幹事楊淑芬昨表示，內地訪港旅客將達125萬至129萬人次，按年增長約4%至5%，當中約1,100個旅行團、涉及約4萬名團友來港，估計約六成團友留港過夜，相信黃金周市況將會不錯。有零售及餐飲業界對黃金周市道感到樂觀。

飲食界立法會議員梁進表示，剛過去的中秋餐飲市道較往年改善，希望中秋及國慶假期帶動效應延續，對整體市道抱謹慎樂觀。他又指，本港數千間食肆今年繼續推出國慶優惠，不少內地旅客亦知悉相關安排，有食肆反映近年國慶期間生意有所好轉，市場反應正面。