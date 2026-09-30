國慶黃金周料129萬旅客訪港 4萬屬團客 料六成過夜

十一國慶黃金周將至，旅議會總幹事楊淑芬昨表示，內地訪港旅客將達125萬至129萬人次，按年增長約4%至5%，當中約1,100個旅行團、涉及約4萬名團友來港，估計約六成團友留港過夜，相信黃金周市況將會不錯。有零售及餐飲業界對黃金周市道感到樂觀。
飲食界立法會議員梁進表示，剛過去的中秋餐飲市道較往年改善，希望中秋及國慶假期帶動效應延續，對整體市道抱謹慎樂觀。他又指，本港數千間食肆今年繼續推出國慶優惠，不少內地旅客亦知悉相關安排，有食肆反映近年國慶期間生意有所好轉，市場反應正面。
國慶天氣酷熱
10月1日亦是香港公眾假期，不少市民會外出活動，晚上維港上空將有煙花匯演。天文台指，預料當日部分時間有陽光，天氣仍然酷熱，稍後會有幾陣驟雨。
因應大批旅客訪港，政府提早部署，督導本地及跨境交通營辦商加強服務。港鐵東鐵綫今日起至下周三會因應乘客需求加強服務，高鐵香港段亦會加開班次。金巴及皇巴最高峰分別加密至一分鐘及兩分鐘一班，口岸B線巴士班次亦會加密至高於周末水平。
230的士司機被記分
運輸署長兼的士服務質素委員會主席謝詠誼呼籲，的士司機在內地國慶黃金周期間秉持以禮待客精神，提供優質服務。她透露，的士司機違例記分制度自前年9月生效以來，至今約230名司機被記分，涉及濫收車資、拒載及兜路等違規行為。司機如在任何兩年內被記15分或以上，可被取消駕駛的士資格，首次為期3個月，其後每次為期6個月。
食環署指，已根據旅遊業監管局提供的資料，巡查全港多區為旅行團提供服務的食物業處所，以提升膳食服務商的食物安全和衛生意識。