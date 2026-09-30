過去一周18宗網上情緣騙案涉780萬 七旬退休婦戀「電力公司」六旬男失二百九十萬積蓄

警方表示，過去一周，接報至少18宗網上情緣騙案，總損失近780萬元。一名71歲退休女士日前在Facebook結識一名自稱「電力公司」職員的60歲男子，其後發展成素未謀面的網戀關係。男子取得事主信任後，介紹投資一項聲稱穩賺的新加坡「廢料回收項目」，誘使事主下載假冒投資平台App，再由「線上客服」指示她開戶並存入資金。

雖然平台顯示資金不斷增長，但事主打算提取現金時，「客服」卻以不同藉口拒絕。同時男子訛稱身處新加坡「因洗黑錢被捕」，哀求事主轉帳保釋金與律師費，並要求她親身前往加密貨幣找換店，以現金存入對方指定的電子錢包。事主不僅花光積蓄，更向朋友及財務公司借貸，先後分17次轉出近290萬元，直到財務公司追債，走投無路下向女兒借錢周轉，始知受騙。警方提醒，網戀對象不見面卻要求下載投資App或稱「海外被捕急需保釋金」，全屬騙局；切勿下載來源不明的應用程式；亦要留意平台提供的聯絡方式，正規平台通常有穩定的客服電話、電郵和實體地址。