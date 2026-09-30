旅發局首辦「萬聖月」炒熱氣氛 10.17起3周末5熱點街頭派對 主題電車巴士免費載「嘩鬼」旅客

為鞏固本港亞洲盛事之都地位，繼續拓展盛事經濟，政府推動以三大主題盛事布局推展「盛事+旅遊」；其中，10月至翌年2月為「節慶盛事季」，而連串「萬聖節」活動，將成為10月的焦點！香港旅遊發展局今年擴大萬聖節慶活動規模，首度推出「香港萬聖月」，月中開始一連3個周六在熱門旅遊地區舉辦萬聖節街頭派對活動。旅發局又聯同城巴和香港電車，分別推出萬聖節開篷巴士及主題派對電車，讓穿上節日裝扮的旅客在該3個周六免費乘搭。當局期望塑造香港成萬聖節氣氛最濃厚的亞洲城市，讓旅客要慶祝便會想起香港。

「香港萬聖月」五大街頭派對 ★中環皇后像廣場花園(南)、遮打道行人專用區：中環萬聖幻境主題裝置、主題活動日 ★中環蘭桂坊(德己立街、蘭桂坊及和安里)：「怪物快閃巡禮」、唱片騎師音樂表演、變裝派對嘉年華等 ★尖沙咀麼地道花園：角色扮演唱片騎師派對、尖東特色霓虹打卡位、萬聖節特色市集等 ★旺角朗豪坊門外：港式紅Van「旺角妖巴」、免費派萬聖節限定軟雪糕、街頭音樂狂歡派對等 ★啟德體育園美食海灣：「嘩鬼出巡」、霓虹燈光裝置、寵物打卡區、街頭音樂表演

經過多年經營，每到10月底，本港的萬聖節狂歡氣氛愈見熾熱，但一眾「嘩鬼」以往主要在月底或主題樂園才「現身」。旅發局今年首度推出「香港萬聖月」活動，下月17日起連續3個周六，於5個熱門旅遊地區同步舉辦萬聖節街頭派對，期望把節慶氣氛擴至全城。中環皇后像廣場和遮打道行人專用區一帶，屆時將設有萬聖幻境主題裝置，包括巨型眼球、神秘門廊等，每晚亮燈；同時設有戶外音樂派對、親子嘉年華等主題活動，萬聖節正日晚上更會舉行大型角色扮演派對。附近著名酒吧區蘭桂坊就有「怪物快閃巡禮」，市民和旅客可透過互動、街頭直播和主題打卡裝置等參與其中，亦能透過主題拍照區及投入唱片騎師音樂表演等，感受蘭桂坊的夜生活氣氛。

在維港的另一邊，尖沙咀麼地道花園同期將舉行融合角色扮演文化、電音派對和街頭嘉年華元素的萬聖節活動，並設「鬼馬市集」、小食攤檔、變裝與面部彩繪體驗。至於旺角商場朗豪坊對開，就會有由藝術家創作的一系列港式妖怪角色，以及大型紅色公共小巴造型裝置「旺角妖巴」，把香港地道文化重新演繹為創意萬聖節體驗。現場亦會舉行街頭音樂狂歡派對，請來香港霹靂舞代表、本地樂隊與唱片騎師演出，又免費派發萬聖節限定軟雪糕。啟德體育園美食海灣同期有萬聖節主題角色扮演、廣東金曲派對、街舞表演和大型「嘩鬼出巡」等，正日更同時舉行"trick or treat"活動等。兩大主題樂園的年度萬聖節活動目前已開始，旅發局稱有關活動與全城萬聖節節慶氣氛相呼應，能為「香港萬聖月」增添更多體驗。此外，該3個周六城巴將開辦萬聖節限定開篷觀光巴士線，穿梭「香港萬聖月」5個街頭派對地點，香港電車也會把兩輛派對電車包裝成萬聖節派對電車，晚上來往上環西港城至銅鑼灣，穿上節日裝扮的旅客可免費乘搭。

劉鎮漢：活動升級橫跨全城 旅發局總幹事劉鎮漢表示，過往萬聖節活動多集中在10月30或31日於個別場地舉行，當局今年決定把有關活動升級為橫跨全城、為期一個月的「香港萬聖月」，盼進一步推高節慶氣氛。他期望將香港塑造成萬聖節氣氛最濃厚的亞洲城市，使旅客要慶祝萬聖節、要參與變裝派對，就會想起要來香港。

盛智文

蘭桂坊集團主席盛智文指，屆時到訪餐廳和會所的市民都會同樣感受到氣氛，他亦鼓勵參加者打扮，「不想你帶著正常的樣貌。」