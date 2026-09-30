涉831太子站外散播假訊息煽動　國安處再拘5人包括網媒「爆炸頭」創辦人鄧浩榮

據了解，警方國安處近日以涉嫌違反「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪拘捕兩名本地男子及三名本地女子，五名被捕人士年齡介乎37至65歲，他們涉嫌今年8月31日在太子站外散播假訊息煽動。連同之前的相關拘捕行動，至今最少8人被捕，最新5名被捕者包括網媒「爆炸頭」創辦人鄧浩榮及前社民連成員牙醫李盈姿，以及三名於現場參與展示煽動標語或物品的人士，拘捕行動仍然繼續。

鄧浩榮今日(30日)早上被捕，他營運網媒「Boom News 爆炸頭」，他畢業於香港中文大學電腦科學系，過去曾擔任「中大學生報」及「高登新聞台」的記者。他於2020年開始發展個人網台、自媒體及YouTube頻道，主要以獨立記者形式進行街頭採訪與直播。

