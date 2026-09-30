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出版：2026-Sep-30 10:11
更新：2026-Sep-30 14:26

涉831太子站外散播假訊息煽動　國安處再拘5人包括網媒「爆炸頭」創辦人鄧浩榮

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警方國安處拘捕網媒「爆炸頭」創辦人鄧浩榮。

警方國安處拘捕網媒「爆炸頭」創辦人鄧浩榮。

據了解，警方國安處近日以涉嫌違反「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪拘捕兩名本地男子及三名本地女子，五名被捕人士年齡介乎37至65歲，他們涉嫌今年8月31日在太子站外散播假訊息煽動。連同之前的相關拘捕行動，至今最少8人被捕，最新5名被捕者包括網媒「爆炸頭」創辦人鄧浩榮及前社民連成員牙醫李盈姿，以及三名於現場參與展示煽動標語或物品的人士，拘捕行動仍然繼續。

鄧浩榮今日(30日)早上被捕，他營運網媒「Boom News 爆炸頭」，他畢業於香港中文大學電腦科學系，過去曾擔任「中大學生報」及「高登新聞台」的記者。他於2020年開始發展個人網台、自媒體及YouTube頻道，主要以獨立記者形式進行街頭採訪與直播。

警方國安處拘捕網媒「爆炸頭」創辦人鄧浩榮。 警方國安處拘捕網媒「爆炸頭」創辦人鄧浩榮。 警方國安處拘捕網媒「爆炸頭」創辦人鄧浩榮。 網媒「爆炸頭」創辦人鄧浩榮(YouTube頻道影片) 網媒「爆炸頭」創辦人鄧浩榮(YouTube頻道影片)

今年8月31日晚上，警方發現有人於港鐵太子站外手持花束，期間有人叫喊具煽動性口號，並有網媒現場直播。警方國安處在9月初採取行動，以涉嫌違反《維護國家安全條例》當中「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕3人，包括「旺角鳩嗚團」成員陳冠旭及前區議員馮競文。

警方強調所謂「831事件」並無事實根據，指別有用心的人藉此散播謊言、攻擊特區政府及抹黑警隊，企圖以危害社會安寧的手段達致其政治目的。有關行為涉嫌干犯「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」，屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁七年。警方強調繼續違法必究，依法有效防範、制止、懲治任何危害國家安全的行為和活動。

23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 4_24.jpg

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