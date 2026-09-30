租觀塘工廈扮收數公司實為電騙中心，警拘20人騙款逾130萬。

警方留意到有不法分子假扮收數公司、以電話恐嚇形式追數的案件，由今年1月到6月有上升趨勢。過往一星期，警方鎖定一個活躍於本地、由黑社會操控的詐騙集團，該集團租用一個位於觀塘的工廈單位作為「電話詐騙中心」，而在6月至8月期間，最少有16宗電話騙案，相信來自同一個犯罪集團，涉款超過130萬港元。

辦公時段犯案 受害人警惕性大幅下降

警方表示，詐騙集團會假扮成財務公司致電受害人，聲稱有未還清的款項，利用受害人的驚慌、想盡快息事寧人的心態，進行心理威嚇，要求受害人即時轉帳到指定銀行戶口。其次，犯罪集團選擇辦公時段犯案，令受害人在忙碌的工作狀態下，警惕性大幅下降，無多餘時間核實資訊，迫使事主轉帳匯款。犯罪集團更會以短租形式租用工廈單位，並頻繁更換地址及轉換SIM卡電話號碼致電，以警方的追查難度。