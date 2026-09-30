租觀塘工廈扮收數公司實為電騙中心，警拘20人騙款逾130萬。

警方留意到有不法分子假扮收數公司、以電話恐嚇形式追數的案件，由今年1月到6月有上升趨勢。過往一星期，警方鎖定一個活躍於本地、由黑社會操控的詐騙集團，該集團租用一個位於觀塘的工廈單位作為「電話詐騙中心」，而在6月至8月期間，最少有16宗電話騙案，相信來自同一個犯罪集團，涉款超過130萬港元。
辦公時段犯案 受害人警惕性大幅下降
警方表示，詐騙集團會假扮成財務公司致電受害人，聲稱有未還清的款項，利用受害人的驚慌、想盡快息事寧人的心態，進行心理威嚇，要求受害人即時轉帳到指定銀行戶口。其次，犯罪集團選擇辦公時段犯案，令受害人在忙碌的工作狀態下，警惕性大幅下降，無多餘時間核實資訊，迫使事主轉帳匯款。犯罪集團更會以短租形式租用工廈單位，並頻繁更換地址及轉換SIM卡電話號碼致電，以警方的追查難度。
東九龍總區科技及財富罪案組昨日(29日)派出探員突擊搜查上述單位，以「串謀行騙」及「洗黑錢」罪名共拘捕20名集團成員，一共14男6女，年齡介乎20至61歲，包括一名集團主腦、3名員工及多名傀儡戶口持有人，並檢取12部電話、一部平板電腦及大量電話儲值卡。被捕人士分別報稱為文員、售貨員及無業，現正被扣留調查。警方行動仍然進行中，不排除會有進一步拘捕行動。