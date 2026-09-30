護專院長稱醫療護理人手需求依然殷切　強調醫管局非唯一出路

護理系畢業生就業問題備受關注，坊間有聲音質疑前線護士人手長期短缺，卻有大批畢業生未能找到工作。香港護理及助產專科學院院長李惠兒今早(30日)在商台節目表示，雖然現時本地醫療及護理人手招聘比兩年前確實稍低，但整體需求依然殷切，「畢業即失業」的情況應不會出現。

寄語放遠目光多方面投考

李惠兒表示，醫管局一直被畢業生視為極佳的培訓與累積臨床經驗的基地。不少學生在畢業前曾在公立醫院實習工作，落手落腳參與護理工作，建立了使命感，因此畢業後首選重返公立醫院，但她強調醫管局並非唯一出路。隨着人口老化，基層醫療及社區護理的需求急速上升及殷切，而現時市民購買保險的比例增加，私家醫院的求診病人增多，同樣能提供良好的專科培訓平台，亦有很好的晉升階梯，寄語畢業生放遠目光多方面投考，勿將求職目標局限於公立醫院。