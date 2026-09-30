鄧龍威返港｜自言度地獄26年熬過靠「阿Q精神」 獄中仰望航機：如今終坐在這裏

鄧龍威獲釋返港

一名在菲律賓完成服刑的55歲港人，周二(29日)在入境處人員陪同下返回香港，隨即在機場與家人團聚。據了解，有關人士為早年捲入藏毒案被捕，被拘禁26年的鄧龍威。「在地獄度過26年，現時心如止水。」鄧龍威離開菲律賓前接受傳媒訪問被問到重回香港的心情，又坦言想過會死在獄中，熬過全靠「阿Q精神」。 鄧龍威2000年跟另外一名港人在菲律賓被控藏毒，扣押11年後被裁定罪成，被判處終身監禁，鄧一直強調是冤獄，終極上訴不果。2024年，菲律賓修改「良好行為扣減刑期」計算方式，令服刑超過21年半的終身監禁囚犯可申請出獄，法院其後頒令，確認他於今年7月30日刑期屆滿。

坦言想過會死在獄中 他周二下午離開位於吉利比國家監獄附近的移民局扣留設施，被送往馬尼拉國際機場。登機前，中國駐菲律賓大使館代表到場與他會面，三名香港入境處人員陪同他返港。他憶述服刑期間，每日要點名四次。點名時，期間他會跪在足球場上仰望天空。每當飛機從掠過，他會自問何時才有機會坐上航機返回香港。如今他坐在機艙內望着窗外：「現在我終於在這航班。」他亦回憶在移民局扣留設施獲准脫下橙色囚衣，重新穿上自己衣服，終感到不再是囚犯，感到前所未有的輕鬆，「我確實笑了，是一種會心的微笑」。

鄧龍威說，扣留設施內有其他等待遣返的人問他如何熬過26年。他坦言自己曾以為會死在獄中，能夠捱過來，靠的是他所說的「阿Q精神」，「我一直告訴自己還有機會、還有希望……凡事沒有絕對的好與壞，雨過總會天晴。」 盼獲派單人公屋 欲考駕駛執照送貨 談到返港後生活打算，他表示只想好好休息，翌日前往拜祭父母及祖父母，再與家人吃飯。他會暫住兄長家中，期望日後獲編配單人公屋，考取駕駛執照，找一份司機或送貨員工作。