消委會｜35款嬰兒2合1洗髮沐浴露測評　近半樣本總評獲5分

近年，市場上陸續推出不少嬰兒2合1洗髮沐浴產品，兼具清潔頭髮及身體的功能，使用方便，深受家長歡迎。消委會於今年3月至5月期間，從各個零售點，購入35款聲稱供嬰兒使用的2合1洗髮沐浴露樣本進行測試，以評估其化學安全及微生物安全表現。各樣本每瓶售價由32元至462元，每毫升的價格則由0.06元至1.30元不等。結果發現，33款樣本總評皆獲4分或以上，其中16款樣本(S1-S16)更獲5分。

微生物含量遠低於相關限值 是次微生物測試涵蓋產品的菌落總數、霉菌及酵母菌總數，以及是否含有耐熱大腸菌群、金黃葡萄球菌及綠膿桿菌。測試結果顯示，全部樣本的菌落總數，以及霉菌和酵母菌總數均低於 10 CFU/g，符合 現行規定及即將生效的新要求；同時，所有樣本均未檢出耐熱大腸菌群、金黃葡萄球 菌及綠膿桿菌。結果反映，各樣本的微生物含量遠低於相關限值，整體產品衞生狀況令人滿意。另外，全部樣本均沒有檢出游離甲醛。 17 款樣本檢出香料致敏物質

雖然全部樣本均沒有驗出含有禁用的香料致敏物質，不過有17款樣本檢出1至9種香料致敏物質，佔整體樣本接近一半，檢出總量由0.0046%到0.7237%。在26種常見香料致敏物質中，以檸檬烯最為常見，共14款樣本檢出量介乎0.0014%至0.1912%。其次最常檢出的香料致敏物質為芳樟醇，共有11款樣本檢出量介乎0.0026%至0.2214%。雖然香料致敏物未必會對所有使用者造成不良影響，但對香料較敏感或曾患過敏性接觸性皮膚炎的嬰幼兒及兒童而言，家長在選購產品時仍應多加留意產品標籤及成分資料。

「低敏配方」不表示完全不含致敏物質 消委會亦留意到，不少樣本於包裝上標示「低敏配方」或「性質溫和」等宣傳字句。然而，相關聲稱一般只反映產品配方傾向選用刺激性較低的成分，並不表示產品完全不含致敏物質。事實上，即使屬同類原料，其成分組成亦可能因來源、提煉方法或生產工序不同而有所差異，部分原料或含有可引起過敏反應的物質。因此，消費者不宜將「低敏配方」或「性質溫和」等聲稱理解為產品絕對不會引致敏感反應。是次測試中，一樣本於包裝上聲稱「不含致敏香料」，惟檢測發現其含有0.0774%的檸檬烯。鑑於樣本的檢測結果與其相關聲稱可能存在不一致之處，本會已將有關資料轉交香港海關跟進。

1 款樣本檢出微量可致敏防腐劑 是次測試中，有1款樣本檢出微量可致敏防腐劑CMIT及MIT，總濃度為0.001273%，低於相關標準所訂的濃度上限，但按該樣本檢出的CMIT與MIT濃度，經計算後得出的CMIT:MIT比例約為 2:1，未能符合內地《化妝品安全技術規範》訂明的 3:1 相關規定。1款樣本檢驗出極微量二噁烷，含量高於檢測極限，但低於定量極限，仍然符合有關要求。pH值方面，沖洗類產品的建議範圍為4.5至8.5，但有4款樣本的pH值超出上述建議範圍。為12歲或以下兒童選購沐浴或皮膚護理產品時，宜優先選擇偏弱酸性的產品。

10 款樣本未有標示適用膚質類型 測試亦檢視樣本包裝上的標籤資料，並比較不同樣本的資料完整程度。在適用膚質方面，有10款未有標示適用的膚質類型。大部分樣本均有於包裝或標籤上列明完整成分資料，主要以英文標示，其中5款更同時提供中英文成分資料，標示較為完善，不過在17款檢出香料致敏物的樣本中，有11款樣本所含香料致敏物的濃度達沖標示門檻，惟只有1款樣本於包裝上列明相關香料致敏物的名稱。除了1款樣本外，其餘樣本均有於包裝上以中文或英文列明使用方法，當中22款樣本更同時提供中、英文使用說明，標示較為完善，而大部分樣本亦有在包裝上標示產品的有效日期及開封後保質期，惟1樣本只印有 12M 圖示(即開封後保質期為 12 個月)，標籤資料有待改善。

家長選購 小貼士 消委會建議，家長選購前應細閱產品標籤及成分資料，並按嬰幼兒的年齡、皮膚狀況及個人需要選擇合適的產品，不宜單憑「低敏配方」、「性質溫和」或「天然」等宣傳字句判斷產品安全性；使用產品時應依照標籤指示，並避免產品進入眼睛、口腔及鼻腔；並應留意產品的建議用法，使用後應按說明徹底沖洗乾淨，以減少產品殘留於皮膚上的機會；如嬰幼兒患有濕疹、過敏性皮膚炎或曾對特定成分出現敏感反應，家長宜特別 留意產品是否有列明可用於有傷口的皮膚上，有需要時可諮詢醫生的意見並密 切關注寶寶的皮膚狀況；及如使用產品後出現紅疹、痕癢、泛紅或其他不適徵狀，應立即停止使用；如情況持續或惡化，應盡快求醫。