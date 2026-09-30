陳祖光倡設「生育六合彩」最高獎400萬 卓永興：天文數字難承擔

立法會人力事務委員會討論《施政報告》推出的11項措施鼓勵生育，有議員指兩萬元新生嬰兒獎勵金已變成普遍性政策，缺乏刺激力度，建議政府設立生育「六合彩」，最高可領400萬獎金。政務司副司長卓永興回應承擔額將是「天文數字」，強調無論是政府或馬會資源都有限。
選委會界別議員陳祖光認爲，馬會或商業機構可提供較大金額的生育鼓勵，例如每年舉辦類似「六合彩」攪珠活動，生一個嬰兒有機會領取最高400萬獎金。卓永興回應，「莫說400萬，上百萬，莫說上百萬，50萬、20萬、30萬，我相信有一定推動力」，但他指整體獎金將會非常之大，承擔額是「天文數字」，無論是政府或馬會，資源都有限。
去年生育率仍低 如無「組合拳」措施恐更嚴重
新民黨議員李梓敬表示，過去幾年政府已向超過77000多人發放新生嬰兒獎勵金，但去年的生育率仍處於低水平，令人憂慮。至於政府推出優化措施鼓勵生育，關注有無標準衡量成效。
卓永興回應說，當年因應龍年效應，在推出新生嬰兒獎勵金措施後，生育數字有所上升，其後又下跌。他說新生嬰兒獎勵金的使用率達99.9%，反映受到歡迎，認為如無「組合拳」措施，可能生育率下跌恐會更嚴重。他強調出生率下跌是全球先進經濟體都面對的問題，政府重視問題、盡力而為，但強調並非鄰近地區推出一些措施，香港又跟隨未必實際，必須量力而為，包括考慮資源問題。
莊豪鋒倡重推學生津貼鼓勵生育 卓永興：因毋須經濟審查故有保留
實政圓桌議員莊豪鋒表示，去年預算案取消為中小學和幼稚園學生提供2500元學生津貼，認為政府可重推相關措施，讓家長感受到政府陪伴他們的子女長大。卓永興回應說，學生津貼毋須經濟審查，金額亦不小，在現時的財政狀況下，政府希望做到精準扶貧，因此對於提供2500元學生津貼有保留。另外，飲食界議員梁進及選委界議員李家駒都表示，現時不少家庭有聘請外傭照顧嬰兒，建議可增設外傭扣稅額。卓永興說，政府需要檢視整體財政狀況作考慮。