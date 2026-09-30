陳祖光倡設「生育六合彩」最高獎400萬 卓永興：天文數字難承擔

立法會人力事務委員會討論《施政報告》推出的11項措施鼓勵生育，有議員指兩萬元新生嬰兒獎勵金已變成普遍性政策，缺乏刺激力度，建議政府設立生育「六合彩」，最高可領400萬獎金。政務司副司長卓永興回應承擔額將是「天文數字」，強調無論是政府或馬會資源都有限。

選委會界別議員陳祖光認爲，馬會或商業機構可提供較大金額的生育鼓勵，例如每年舉辦類似「六合彩」攪珠活動，生一個嬰兒有機會領取最高400萬獎金。卓永興回應，「莫說400萬，上百萬，莫說上百萬，50萬、20萬、30萬，我相信有一定推動力」，但他指整體獎金將會非常之大，承擔額是「天文數字」，無論是政府或馬會，資源都有限。