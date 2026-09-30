蔡天鳳碎屍案｜控方指蔡天鳳欲賣樓 掛名業主鄺球動殺機 與兩子「各司其職」(更新)

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後肢解

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後肢解，其前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪。高等法院今日上午以2小時重選8男1女陪審團。主控官郭莎樂資深大律師下午讀出開案陳詞，指事件背後源於金錢糾紛，提到蔡天鳳2013年與鄺港智結婚，蔡的生活非常富裕，惟鄺港智家家境亦不富有，並要蔡天鳳的後父支付他們的開支。 陳詞指蔡天鳳在海南出生，年幼時跟隨母親張燕花來港。張燕花及後改嫁，蔡和後父關係良好，後父提供充足金錢支持蔡和張的生活，也給錢予蔡天鳳投資。蔡天鳳是模特兒、網紅和名媛，在社交媒體有知名度，坐擁14萬粉絲。蔡生前有4名子女，與伴侶譚方駿關係幸福愉快，他們的家庭亦非常富裕。

控方開案陳詞指金錢是本案根源 蔡天鳳讀書時和鄺港智拍拖，她於2013年、18歲時為鄺港智誕下一子，其後再誕下一女。兩人結婚後，鄺港智沒有工作，蔡的後父接濟她們一家。鄺球曾任警員，退休時為沙展，而鄺家並不富有。

蔡為避稅 加多利山單位以鄺球名義登記 控方指，蔡天鳳與鄺港智分開後，繼續接濟鄺家，雖然鄺港智因涉偷竊案被通緝，但他能自由出入香港與內地，無任何出入境紀錄。蔡亦開始與譚往來，她擔心譚父母會不喜歡她有兩名孩子在鄺家，花了6000萬元買下何文田加多利山一單位。惟蔡名下已有房地產，若再有單位在其名下，她須支付高昂稅款，故她把該單位登記在鄺球名下，惟這決定「引發了一連串導致她死亡的事件」。 加多利山單位裝潢豪華，蔡又為他們購入一輛七人車，並聘請司機及女傭，對鄺球夫婦而言，能居住豪宅又能與兩孫同住非常吸引，他們很希望能維持這種生活。此外，蔡天鳳於2022年起聘用首被告鄺港傑為司機，負責接送蔡和孩子。儘管資料上無鄺港智的出入境紀錄，但鄺港智似乎在香港的日子，都經常留在加多利山單位。

要求鄺球售單位 事情轉惡化轉捩點 控方指2022年6月似乎是事情轉向惡化的轉捩點，蔡天鳳女兒同年9月轉校，蔡想讓女兒跟鄺家搬到屯門附近居住。蔡在6月要求鄺球簽署授權委託書，讓她出售加多利山單位，然後在屯門買另一個新單位，惟鄺拒絕，令蔡感生氣。蔡與譚方駿7月再次找鄺球試圖談判，鄺球曾撲向蔡試圖打她，幸譚阻止。鄺球搬往跟鄺港傑同住，顯得非常怨恨憤怒，鄺妻李瑞香帶兩名孫兒留在加多利山單位。及後蔡亦跟李瑞香有爭執，與鄺家的關係越趨緊張。

蔡與母親通話錄音顯示，蔡母曾罵鄺球為「老狐狸」，蔡則後悔慷慨，形容他們忘恩負義。蔡母後來威脅鄺球會起訴他，鄺球終簽署委託書。控方指鄺球知道若她賣樓，自己便甚麼都得不到，如果蔡死了，房子仍會登記在他的名下，他可以搬回去住，促使他和兒子們採取行動參與殺害蔡並處理屍體，並事先商議計劃同意各司其職。由於鄺港傑會駕車接載孩子，蔡也會一起接送，可趁蔡獨自行動「實施」計劃。鄺球及後租下一間偏僻村屋，3人打算殺害蔡後把屍體帶過去肢解處理。鄺球決定租一間可泊車的龍尾村村屋地下單位，揀選單位期間，3被告之間曾通電話11次，認為顯示他們是共同決定哪個單位適合租用。

再選出8男1女陪審團 法庭書記早上抽出54名候選陪審員，45人獲豁免成為本案陪審員，其中1人指曾目睹親人險遭殺害，討厭此類案件；6人指早有外遊計劃；3人指因本案感到恐懼、緊張和不安，部分人附上醫學證明；3人指需要照顧子女、年老或患病家人；2人因個人疾病獲豁免；1人指妻子快將產子；1人指正準備婚禮；1人指是蔡天鳳的Instagram追蹤者；9人指自己英文能力差。 3名辯方大律師共反對15名候選陪審員，其中一人的丈夫是國安處警長。法官指其丈夫是警員，非豁免成為陪審員的充分理由，但辯方則反對她出任本案陪審員。

上周曾選出陪審團 法庭上周四(24日)以公開抽籤方式進行遴選陪審員程序，最後選出7男2女擔任陪審員。不過暫委法官祁彥輝28日表示因其中一名陪審員因健康理由要求退出，陪審團需解散。 案件編號：HCCC198/2025