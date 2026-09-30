黑幫操控遊戲機中心「積分兌現金」　警搗上水非法賭檔拘56人

大埔警區刑事部於昨日(29日)及昨日(30日)展開大規模反三合會行動，成功瓦解一個活躍於上水區、由三合會組織操控的非法賭博集團，共拘捕56人，其中5名被捕人已被落案控告，並於今日(30日)在粉嶺裁判法院提堂，其餘人士則正被扣留調查。

「低買高賣」方式賺差價

警方早前接獲情報，指有三合會成員操控上水區一間遊戲機中心，經營非法賭博，非法兜售及兌換於遊戲機中心所贏得的積分。不法分子會以「低買高賣」方式賺取差價，例如以70元的價錢向賭客出售價值100分的遊戲積分，同時亦會協助賭客將贏得的積分兌換成現金。反三合會行動組經派出喬裝探員深入調查蒐證後，於昨日(29日)採取行動，在遊戲機中心內拘捕兩男兩女，包括一名三合會骨幹成員，他們年齡介乎30至76歲，分別涉嫌「經營非法賭博場所」及「協助及教唆經營非法賭博場所」。