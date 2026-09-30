猴痘｜40歲男潛伏期離港有高風險性接觸 生殖器官口腔四肢均現皮疹

本港新增一宗猴痘輸入個案，涉及一名40歲男子，目前情況穩定。他於潛伏期內曾於離港期間有高風險性接觸。衞生防護中心正就個案進行流行病學調查，亦會將個案通報世衞。
病人自9月20日起身體多處地方，包括生殖器官、口腔和四肢出現皮疹出現皮疹，前日發燒，昨日到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，獲安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他的臨床樣本經化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。
過去一星期約120人接種疫苗
中心說，自今年8月起，本港猴痘個案數字有所上升。截至今日，本年累計錄得29宗個案，包括22宗本地個案及7宗輸入個案，其中20宗為8月以來的新增個案。流行病學調查顯示，近期發現的20宗個案中，所有患者報稱在潛伏期內曾進行高風險性行為，包括與陌生男士或多名伴侶發生性行為、在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，其中12名患者透過交友應用程式尋找陌生性伴侶。大部分病人未曾接種猴痘疫苗，其中大約四成為愛滋病病毒感染者。中心的公共衞生化驗服務處已就病毒進行基因分析，結果發現部分個案的基因序列相同，相信他們可能有共同感染源頭，且在男男性接觸者群體中存在不同傳播鏈。部分個案未能與新結識的陌生性伴侶取得聯絡，導致中心無法有效進行接觸者追蹤及實施相應防控措施。中心因此強烈呼籲市民應保留性伴侶聯絡方法，以便在有需要時進行接觸者追蹤。
中心已推出一系列針對性防控措施，包括設立猴痘熱線、進行密切接觸者追蹤，提供健康評估及安排疫苗接種等。在多措並舉下，過去一星期有約120名高風險性接觸人士在衞生署和醫管局轄下提供猴痘疫苗接種的場所接種疫苗。