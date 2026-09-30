猴痘｜40歲男潛伏期離港有高風險性接觸 生殖器官口腔四肢均現皮疹

本港新增一宗猴痘輸入個案，涉及一名40歲男子，目前情況穩定。他於潛伏期內曾於離港期間有高風險性接觸。衞生防護中心正就個案進行流行病學調查，亦會將個案通報世衞。

病人自9月20日起身體多處地方，包括生殖器官、口腔和四肢出現皮疹出現皮疹，前日發燒，昨日到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，獲安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他的臨床樣本經化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。

過去一星期約120人接種疫苗

中心說，自今年8月起，本港猴痘個案數字有所上升。截至今日，本年累計錄得29宗個案，包括22宗本地個案及7宗輸入個案，其中20宗為8月以來的新增個案。流行病學調查顯示，近期發現的20宗個案中，所有患者報稱在潛伏期內曾進行高風險性行為，包括與陌生男士或多名伴侶發生性行為、在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，其中12名患者透過交友應用程式尋找陌生性伴侶。大部分病人未曾接種猴痘疫苗，其中大約四成為愛滋病病毒感染者。中心的公共衞生化驗服務處已就病毒進行基因分析，結果發現部分個案的基因序列相同，相信他們可能有共同感染源頭，且在男男性接觸者群體中存在不同傳播鏈。部分個案未能與新結識的陌生性伴侶取得聯絡，導致中心無法有效進行接觸者追蹤及實施相應防控措施。中心因此強烈呼籲市民應保留性伴侶聯絡方法，以便在有需要時進行接觸者追蹤。