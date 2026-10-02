數位時代的心靈防線 「陪我講」戲劇巡迴走進校園 《超級一家的心事盲盒》引導學童紓解情緒

數位時代的心靈防線 「陪我講」戲劇巡迴走進校園 《超級一家的心事盲盒》引導學童抒解情緒

在科技迅速發展的社會，智慧型手機與電子屏幕產品已深入各個年齡層的生活。然而，過度依賴電子屏幕與社交媒體，會對學童的心理健康與情緒調節能力造成不良影響。為提高學生的心理健康意識，並鼓勵他們學會表達內心感受，精神健康推廣計劃「陪我講」（Shall We Talk）於2026年4月至12月期間，在香港各區小學展開巡迴互動戲劇《超級一家的心事盲盒》演出。透過生動有趣的互動劇場，帶領學生深入探討電子屏幕與社交媒體對學童情緒的深遠影響。

輕鬆戲劇融入沉重議題 互動盲盒解開情緒枷鎖 《超級一家的心事盲盒》講述一個家庭在日常生活中面對電子屏幕與社交媒體挑戰的小故事。劇集前半段採用喜劇手法呈現，隨後逐步揭示主角因沉迷網路、使用電子屏幕至深夜而產生的睡眠不足、安全感缺失及情緒焦慮等問題。故事最終引導主角及觀眾反思過度使用電子屏幕及社交媒體的弊端，並尋找健康的紓壓管道。

與傳統單向式的課堂不同，《超級一家的心事盲盒》融合了動感舞蹈、朗朗上口的歌曲，以及全場參與的「心事盲盒」解密互動。演出過程中，演員們邀請學生一同打開主角的情緒盲盒，帶領他們探索主角的內心世界，將現場氣氛推向高潮。作為其中一間參與觀賞巡迴演出的學校，嘉諾撒小學的學生輔導教師李姑娘指出，這種趣味性與互動性極強的劇場形式非常成功：「學生們全程投入角色與活動中，深刻吸收了劇中傳遞的訊息。相較於傳統講授，戲劇能讓學生在生活層面更靈活地應用這些心理健康知識。」

學生親身分享 尋找電子屏幕之外的「心事解藥」 劇場完結後，每位學生都會獲得一份精心設計的禮品包，當中包括「我的情緒小盲盒」、盲盒公仔等。這份禮品包讓每位學生可以親手製作屬於自己的情緒小盲盒，將自己的心事、情緒等妥善放進這個盲盒中，在觀劇後也能把這份情緒管理的實體體驗帶回日常生活中。

來自嘉諾撒小學的三位學生對劇中活潑的音樂及歌詞印象最深。胡泳鷮同學表示，劇中的饒舌歌詞緊扣主題且記憶點極強，令人耳目一新。在談到如何面對學習壓力與不開心時，三位同學展現出正面的應對態度。陳柔合同學分享道，自己感到壓力或低落時，會選擇專注於閱讀自己喜愛的書籍，或透過運動來調節情緒；陳厚丞同學則偏好以游泳來釋放壓力。

當談及禮品包中的盲盒以及如果能製作一個專屬的「開心盲盒」時，同學們紛紛表示會放入甜食、書籍和運動器具。他們透過觀劇與手作體驗深刻明白到，除了使用電子屏幕外，閱讀、運動及與同儕互動等實體活動，才是解鎖快樂的真實密碼。 同儕傾聽至關重要 學校多管齊下推動心靈健康 在同儕相處方面，劇中特別強調了「同理心」與「傾聽」的重要性。學生們在受訪時認真地提到，從戲劇中學到了當身邊朋友遇到困難或情緒低落時，最重要的原則就是「多加聆聽，切勿嘲笑」。

學生輔導教師李姑娘指出，隨著小學生邁入高年級與青春期，壓力來源主要集中於同儕關係的磨合、升中面試以及呈分試的學業挑戰。李姑娘特別補充：「當學生遇到困擾或情緒問題時，第一時間往往會尋求同儕的傾聽與安慰，而不是直接找老師。因此，讓學生掌握正確的傾聽技巧與態度，對整體校園心理健康及支援網絡至關重要。」 李姑娘表示，校方將以本次戲劇巡迴為契機，未來在班主任課及成長課等時段進一步深化相關主題，鼓勵學生保持積極心態，學會互相扶持與疏理情緒。