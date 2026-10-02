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出版：2026-Oct-02 07:30
更新：2026-Oct-02 07:30

數位時代的心靈防線 「陪我講」戲劇巡迴走進校園 《超級一家的心事盲盒》引導學童紓解情緒

(資料由客戶提供)

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數位時代的心靈防線 「陪我講」戲劇巡迴走進校園 《超級一家的心事盲盒》引導學童抒解情緒

在科技迅速發展的社會，智慧型手機與電子屏幕產品已深入各個年齡層的生活。然而，過度依賴電子屏幕與社交媒體，會對學童的心理健康與情緒調節能力造成不良影響。為提高學生的心理健康意識，並鼓勵他們學會表達內心感受，精神健康推廣計劃「陪我講」（Shall We Talk）於2026年4月至12月期間，在香港各區小學展開巡迴互動戲劇《超級一家的心事盲盒》演出。透過生動有趣的互動劇場，帶領學生深入探討電子屏幕與社交媒體對學童情緒的深遠影響。

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輕鬆戲劇融入沉重議題 互動盲盒解開情緒枷鎖

《超級一家的心事盲盒》講述一個家庭在日常生活中面對電子屏幕與社交媒體挑戰的小故事。劇集前半段採用喜劇手法呈現，隨後逐步揭示主角因沉迷網路、使用電子屏幕至深夜而產生的睡眠不足、安全感缺失及情緒焦慮等問題。故事最終引導主角及觀眾反思過度使用電子屏幕及社交媒體的弊端，並尋找健康的紓壓管道。

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話劇透過溫馨的家庭故事，探討過度依賴電子屏幕與社交媒體對學童情緒及家庭關係的深遠影響。

與傳統單向式的課堂不同，《超級一家的心事盲盒》融合了動感舞蹈、朗朗上口的歌曲，以及全場參與的「心事盲盒」解密互動。演出過程中，演員們邀請學生一同打開主角的情緒盲盒，帶領他們探索主角的內心世界，將現場氣氛推向高潮。作為其中一間參與觀賞巡迴演出的學校，嘉諾撒小學的學生輔導教師李姑娘指出，這種趣味性與互動性極強的劇場形式非常成功：「學生們全程投入角色與活動中，深刻吸收了劇中傳遞的訊息。相較於傳統講授，戲劇能讓學生在生活層面更靈活地應用這些心理健康知識。」

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學生親身分享 尋找電子屏幕之外的「心事解藥」

劇場完結後，每位學生都會獲得一份精心設計的禮品包，當中包括「我的情緒小盲盒」、盲盒公仔等。這份禮品包讓每位學生可以親手製作屬於自己的情緒小盲盒，將自己的心事、情緒等妥善放進這個盲盒中，在觀劇後也能把這份情緒管理的實體體驗帶回日常生活中。

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每位學生獲贈的禮品包，內含「我的情緒小盲盒」、盲盒公仔及主題貼紙等，讓學童可親手製作專屬的心事盲盒。

來自嘉諾撒小學的三位學生對劇中活潑的音樂及歌詞印象最深。胡泳鷮同學表示，劇中的饒舌歌詞緊扣主題且記憶點極強，令人耳目一新。在談到如何面對學習壓力與不開心時，三位同學展現出正面的應對態度。陳柔合同學分享道，自己感到壓力或低落時，會選擇專注於閱讀自己喜愛的書籍，或透過運動來調節情緒；陳厚丞同學則偏好以游泳來釋放壓力。

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嘉諾撒小學學生輔導教師李姑娘（左二）與陳厚丞（左一）、胡泳鷮（右二）及陳柔合（右一）同學。

當談及禮品包中的盲盒以及如果能製作一個專屬的「開心盲盒」時，同學們紛紛表示會放入甜食、書籍和運動器具。他們透過觀劇與手作體驗深刻明白到，除了使用電子屏幕外，閱讀、運動及與同儕互動等實體活動，才是解鎖快樂的真實密碼。

同儕傾聽至關重要 學校多管齊下推動心靈健康

在同儕相處方面，劇中特別強調了「同理心」與「傾聽」的重要性。學生們在受訪時認真地提到，從戲劇中學到了當身邊朋友遇到困難或情緒低落時，最重要的原則就是「多加聆聽，切勿嘲笑」。

學生輔導教師李姑娘指出，隨著小學生邁入高年級與青春期，壓力來源主要集中於同儕關係的磨合、升中面試以及呈分試的學業挑戰。李姑娘特別補充：「當學生遇到困擾或情緒問題時，第一時間往往會尋求同儕的傾聽與安慰，而不是直接找老師。因此，讓學生掌握正確的傾聽技巧與態度，對整體校園心理健康及支援網絡至關重要。」

李姑娘表示，校方將以本次戲劇巡迴為契機，未來在班主任課及成長課等時段進一步深化相關主題，鼓勵學生保持積極心態，學會互相扶持與疏理情緒。

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