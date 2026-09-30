國慶好去處2026｜美麗華廣場「美酒美饌」10至11月舉行　提供十月壽星禮遇

國慶將至，尖沙咀中部10月1日至11月30日舉行「尖沙咀中．美酒美饌」，貫穿國慶黃金周及萬聖節黃金檔期，以「味動四方，樂聚尖中」為主題，有來自尖沙咀中部多間特色餐廳及酒吧參與。

活動啟動禮今日舉行，今屆活動聯合區內各式餐廳及酒吧，呈獻逾百項餐飲禮遇，包括指定菜式或飲品「買一送一」；10月份生日顧客專享的「國慶同樂・十月壽星禮遇」，包括可享折扣、免費甜品等。