國慶好去處2026｜美麗華廣場「美酒美饌」10至11月舉行　提供十月壽星禮遇

國慶將至，尖沙咀中部10月1日至11月30日舉行「尖沙咀中．美酒美饌」，貫穿國慶黃金周及萬聖節黃金檔期，以「味動四方，樂聚尖中」為主題，有來自尖沙咀中部多間特色餐廳及酒吧參與。
活動啟動禮今日舉行，今屆活動聯合區內各式餐廳及酒吧，呈獻逾百項餐飲禮遇，包括指定菜式或飲品「買一送一」；10月份生日顧客專享的「國慶同樂・十月壽星禮遇」，包括可享折扣、免費甜品等。
10月29日開始的「壓軸狂歡・萬聖美酒賞」，結合萬聖節主題裝扮禮遇，鼓勵市民及旅客於活動期間深入探索區內特色餐廳、酒吧及消閒熱點，親身感受濃厚的節慶氣氛。同時，美麗華集團全新會員平台「Mi+」亦設立活動專頁，一站式展示商戶的獨家「Mi+手機程式節慶套餐」，顧客可直接於手機上預購，為活動提供快捷順暢的消費體驗。
AI機械人即沖咖啡
在美麗華廣場一期B1中庭舉辦的「『味』來漫嚐」主題活動，提供傳統與新派交融的美食體驗，由AI機械人現場即沖精品咖啡，到「香記」大師傅手拉港式奶茶，現場亦有即製糖蔥餅及霓虹燈打卡位，帶大眾穿越未來與過去，展現多元文化包容與創新。此外，「萬聖光影祭」10月中旬於區內熱點及Mira ARTvenue設置戶外萬聖節光影與藝術裝置，打造成充滿魅力的戶外夜遊打卡場景，注入節日氣氛。