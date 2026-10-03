假冒客服騙案8月倍增 手機變「讀卡機」盜信用卡簽賬

近來假冒客服騙案猖獗，犯案數字急增。根據警方數字，今年首8月錄得假冒客服騙案逾5,000宗，8月尤為明顯。騙徒主要透過「訊息」和「致電」 接觸受害人，單在8月分別錄得80宗和1,600宗，較過去7個月的平均宗數分別上升1倍和2.7倍。警方表示，近來發現騙徒使用兩種變種手法行騙，其一是誘騙市民下載惡意程式，令手機變「讀卡機」，盜用信用卡簽賬；另一種是以輸入「驗證碼」為由，實為向騙徒轉帳。

警務處網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，就透過發送訊息的假客服騙案，今年8月便錄得80宗，較過去7個月每月平均40宗，多出一倍；損失金額為1,200萬，同樣增加一倍。若以致電方式的假客服騙案，8月錄得1,600宗，較過去7個月平均440宗，增加2.7倍；總損失金額達2.1億元，增加2.3倍。就前者而言，最大單一損失達340萬。今年8月，一名74歲商人收到假冒順豐釣魚短訊後，回撥假客服電話，騙徒「指導」事主認證銀行帳戶，受害人按照騙徒指示提供銀行帳戶資料，終失340萬元。

許綺惠表示，不論騙徒用何種方法接觸受害人，但手法萬變不離其宗。他們會要求受害人轉用其他通訊軟件如WhatsApp聯絡，再透過視像通話、屏幕共享等，誘導受害人作「驗證」和「退款」等程序，令受害人轉賬到不明帳戶。

不過，最近警方發現騙徒使用兩種變種行騙手法。網絡安全及科技罪案調查科 總督察黃長興表示，相關手法在今年8月開始湧現，其一是騙徒要求受害人下載惡意程式，令手機變成「讀卡機」。他表示，騙徒會假冒不同機構的客服，令受害人「上釣」。騙徒其後會「引導」受害人使用即時通訊軟件，同時亦會出示偽造文件，例如貨件運單，並附有少量個人資料，博取受害人信任。其後騙徒會以退款為由，透過即時通訊軟件把惡意程式的檔案發給受害人，並要求在手機上安裝。其後騙徒再以不同話術要求受害人開啟手機NFC功能，並將信用卡貼近手機背面，盜取信用卡簽賬。當額度盡後，騙徒再作「二次掠奪」，訛稱稍後一併退款，誘使受害人清還卡數，其後再次盜用信用卡簽賬。

家庭主婦接假淘寶客服來電 失 446 萬

而另一種手法則是把「驗證碼」變為轉賬金額。騙徒假冒客服，以驗證銀行帳戶為由，要求受害人視像通話，並指示對方將指定帳戶登記為新收款人，再要求受害人把假網站提供的「驗證碼」輸入網上銀行的「轉賬金額」欄位，受害人以為是在驗證，惟實際是向騙徒轉賬。今年8月，一名53歲家庭主婦接獲假冒淘寶客服來電，聲稱包裹損毀並安排賠償，最終被騙徒以上述手法，騙去446萬元。

順豐香港公共事務及傳訊負責人秦玉英提醒，豐順不會要求客戶提供任何個人資料、銀行戶口或密碼；不會要求客戶作任何匯款或轉帳；亦不會將客戶的來電轉接至第三方或執法部門。